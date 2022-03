Dramatične gostujuće pobjede Zadra i Gorice

U derbiju 3. kola Lige za prvaka prvenstva Hrvatske za košarkaše Zadar je kao gost velikim preokretom svladao Split sa 78-77 (19-24, 17-18, 24-19, 18-16), dok je u drugom susretu dana Gorica kao gost svladala Cedevitu Junior sa 77-75 (15-15, 17-23, 24-29, 21-8).

U Splitu su domaćini manje od četiri minute prije kraja vodili sa 71-62, no uslijedila je 16-3 serija Zadrana kojom su ostvarili veliki preokret, dok je Roko-Leni Ukić tricom sa zvukom sirene samo ublažio poraz Splićana.

Zadar se u igru vratio tricama Mavre i Drežnjaka, ali košem Ukića Split je na ulasku u posljednje dvije minute poveo 74-70. Carter je s pogođena četiri slobodna bacanja poravnao na 74-74, da bi goste u vodstvo doveo Marčinković na asistenciju Mavre 17 sekundi prije kraja. U posljednjem smislenom splitskom napadu Carter je blokirao Shortera da bi Jordano s dva pogođena slobodna bacanja odveo zadar do nedostižnih 78-74.

Dominik Mavra predvodio je Zadar sa 19 koševa, po 15 su dodali Justin Carter i Dario Drežnjak, dok su Maj Kovačević sa 16 i Roko-Leni Ukić sa 15 poena bili najefikasniji kod Splita.

I u Zagrebu se dogodio velili preokret u zavšnici, Cedevita Junior je pet minuta prije kraja vodila sa 72-63, no Gorica je serijom 14-3 stigla do neočekivane pobjede. U posljednjoj minuti je Uljarević doveo Goricu u vodstvo 75-73, Kučić je poravnao na 75-75, da bi Cinac s dva pogođena slobodna bacanja nakon prekršaja Bundovića 10 sekundi prije kraja osigurao novu prednost Gorici. U preostalom vremenu mladi Kučić nije uspio doći do šuta, Kapusta mu je oteo loptu.

Dino Vinac sa 19 i Karlo Uljarević sa 16 pogodaka bili su najbolji kod Gorice, a Rok Radović je sa 21 ubačajem predvodio Cedevitu Junior.

Cibona i Zabok igrat će u srijedu.

Na ljestvici vodi Zadar s omjerom pobjeda i poraza 20-5, Split je na 19-6, Cibona na 18-6, Cedevita Junior na 17-8, Gorica na 14-11, a Zabok na 11-13.