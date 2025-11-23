Drama u Hajduku: Marko Livaja ušao u sukob s Gonzalom Garcijom, sprema se hitni sastanak

Dan nakon što je Hajduk doživio jedan od najtežih poraza u novijoj povijesti, izgubivši na Rujevici od Rijeke s visokih 5:0, sportska javnost u Hrvatskoj manje priča o taktičkim promašajima, a više o onome što se događalo uz aut-liniju i u svlačionici splitskog kluba. Jadranski derbi razotkrio je duboke pukotine u odnosima unutar momčadi, a u središtu oluje našli su se trener Gonzalo Garcia i kapetan Marko Livaja. Iako je Livaja bio u zapisniku, nije upisao niti minutu na terenu, što je samo po sebi bilo iznenađenje s obzirom na važnost utakmice i rezultat koji je rapidno klizio u katastrofu. Pravi šok uslijedio je nakon posljednjeg sučevog zvižduka kada je trener Garcia pred novinarima otvoreno potvrdio ono o čemu se do tada samo špekuliralo – Livaja je odbio ući u igru. Prema riječima trenera, on je u drugom poluvremenu pozvao svog najboljeg igrača na zagrijavanje s namjerom da ga uvede u igru i pokuša spasiti čast momčadi, no Livaja je to odbio, navodeći kao razlog iznenadne bolove u trbuhu i opće loše fizičko stanje.

Ova situacija dodatno je komplicirana činjenicom da Marko Livaja ove sezone vodi bitku s ozljedama, uključujući neugodnu rupturu mišića koja ga je na duže vrijeme udaljila s travnjaka. Ipak, neposredno prije derbija s Rijekom, činilo se da se situacija popravlja; Livaja je već bio upisao povratničke minute u susretu protiv Osijeka, a sam Garcia je u najavi utakmice optimistično izjavio kako njegov ključni napadač trenira sve bolje i da se fizički diže. Upravo ta diskrepancija između trenerovih najava i Livajinog odbijanja ulaska u igru pod izlikom bolova u trbuhu, i to u trenutku kada se momčad raspada na terenu, potaknula je lavinu sumnji da je zdravstveni problem samo paravan za dublje neslaganje. Navijači, koji su očekivali da će njihov kapetan stisnuti zube u najtežim trenucima, ostali su zatečeni, a društvene mreže su se užarile od rasprava. Dok jedni brane Garciju i njegov autoritet, ističući da niti jedan igrač ne smije biti iznad kluba, drugi staju u zaštitu Livaje, smatrajući da trener nije uspio stvoriti pravu kemiju u svlačionici te da je javnim prokazivanjem igrača samo dolio ulje na vatru.

Garciju pitali zašto Livaja nije ulazio u igru, on dao zanimljivo objašnjenje: Evo što se događa s kapetanom Hajduka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

S obzirom na eskalaciju napetosti, jasno je da je poraz na Rujevici donio gubitak puno veći od tri boda. Kako prenose 24 sata, na Poljudu su svjesni da je situacija postala neodrživa te se, prema njihovim izvorima, hitno priprema sastanak na vrhu kako bi se riješio sukob između šefa stručnog stožera i prve zvijezde kluba. Atmosfera oko kluba sugerira da je intervencija uprave neizbježna. Repovi narušenih odnosa očito se vuku već neko vrijeme, a debakl protiv Rijeke poslužio je samo kao katalizator koji je probleme izbacio na površinu. Uprava kluba sada se nalazi pred izuzetno teškim zadatkom: moraju pomiriti dvije jake osobnosti ili donijeti radikalne odluke koje bi mogle odrediti tijek ostatka sezone. Pitanje autoriteta trenera Gonzala Garcije sada je na najvećoj kušnji, jer popuštanje igraču, makar se radilo i o ikoni poput Livaje, moglo bi trajno narušiti disciplinu u ostatku momčadi.

Neizvjesnost raspleta ove situacije drži Split u stanju pripravnosti. Mnogi se pitaju je li "bol u trbuhu" zapravo diplomatski rječnik za nezadovoljstvo statusom, taktikom ili nečim trećim što se događa iza zatvorenih vrata poljudske svlačionice. Ako se potvrdi da je Livaja doista bio fizički spriječen, Garcia će se morati suočiti s kritikama zbog loše komunikacije i nepotrebnog izlaganja igrača javnom linču. S druge strane, ako se utvrdi da je Livaja namjerno bojkotirao ulazak u igru dok su njegovi suigrači gubili 5:0, to bi moglo dovesti do nepopravljivog jaza između njega i dijela navijača koji ne toleriraju nedostatak borbenosti. U svakom slučaju, krizni sastanak koji se najavljuje bit će ključan trenutak sezone. Hajduk ne može dopustiti da se unutarnji sukobi preliju na travnjak u idućim utakmicama, jer bi to značilo potpuni rezultatski krah ambicija koje su, kao i svake godine, bile visoke.