Dosta je osporavanja Krznara, on je najbolji izbor za Dinamo, a ne Kek!

Genijalac, pa luzer, pa opet genijalac, a onda ponovo luzer. Tako nekako u posljednje vrijeme to ide s epitetima za trenera Dinama Damira Krznara. No, zaslužuje li Krznar propitkivanja baš nakon svakog gubitka bodova?

Plavi uopće ne igraju loše

Istina, Dinamo je treći na ljestvici, s najgorim bodovnim saldom nakon 14. kola još od sezone 2015./16., ali ta gola statistika ipak ne pokazuje realnost stvari. A realnost je da su plavi u posljednjim utakmicama u kojima su gubili bodove (poraz od Lokomotive i remi s Osijekom) potpuno nadigrali suparnika, a Krznar sigurno nije krivac što su mu igrači na tim utakmicama promašili 7-8 zicera. Kao što nije ni mađioničar da bezbolno, u mjesec dana pronađe zamjene za četiri stožerna igrača bez kojih je ljetos ostao. A realnost je i da su se Dinamovi suparnici pojačali u odnosu na prošlu sezonu. Također, dok se Dinamo uspješno bori za proljeće u Europi, njegovi suparnici u HNL-u već odavno su se riješili “briga” igranja na dva kolosijeka.

– Iskreno, meni je već smiješno to propitkivanje je li Krznar dovoljno dobar za klupu Dinama. A ne da je dobar, nego je najbolji izbor. Barem je pet-šest razloga za to. Počevši od njegovih ljudskih kvaliteta, pa stručnih, pa od toga da je i kao igrač među rekorderima po broju trofeja s Dinamom. Krznar je usto u Dinamu prošao baš sve, bio je šef omladinske škole, radio je mnogo godina u stručnom stožeru kao pomoćnik, pomagao je Zoranu Mamiću ne samo kao trener već i kao sportski direktor. Ako itko zaslužuje biti na klupi Dinama, onda je to Damir Krznar – rekao je nam je Dean Klafurić, bivši Krznarov suradnik u Dinamu, ali i jedan od onih koji je ove sezone uzeo bodove Dinamu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 20.11.2021., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 16. kolo, GNK Dinamo - NK Osijek. Nakon utakmice igraci Dinama pozdravili su navijace na tribini. Kevin Theophile-Catherine, Domagoj Livakovic, Bruno Petkovic, Luka Ivanusec, Arijan Ademi, Misic Josip, Tokic Marko.

Odnosno, sva tri na klupi Slavena Belupa, u pobjedi Koprivničana 2:0 u Maksimiru u prvom kolu prvenstva.

– Zašto bi Dinamo sve morao pobjeđivati? Normalno je da se ponekad kiksa, a Krznar itekako ima opravdanje za to. Recite mi, koji bi to klub s lakoćom nastavio pobjeđivati sve redom da ostane bez četiri-pet stožernih igrača? A Dinamo je u odnosu na prošlu sezonu ostao bez Gvardiola, Majera, Jakića i Gavranovića te praktički i bez Ademija, koji je ove sezone stalno ozlijeđen. A svi znamo kolika je važnost Ademija kao kapetana i lidera svlačionice – kaže Klafurić i dodaje:

– Pa i Manchester City imao bi problema da ostane bez petorice tako važnih igrača, kako onda neće i Dinamo. Ali čak i uz sve to, Dinamo i dalje ima kontinuitet igara, igra dobro. Da je bilo samo malo više sreće, plavi bi danas bili prvi u HNL-u i nitko ne bi govorio o Krznaru i nekakvoj krizi koja ustvari uopće ne postoji – smatra Klafurić.

Zašto smo mi skloni najviše kritizirati baš domaće trenere? Po čemu je to Kek bolji za Dinamo od Krznara i zašto ga neki uporno guraju na mjesto trenera maksimirske momčadi?

– Kek je trener kojemu treba kontinuitet, pokazao je to odličnim radom u Rijeci. Ali dajmo onda taj kontinuitet Krznaru, zaslužio ga je! A što se tiče Keka, činjenica je i to da on nikada nije radio u tako velikom klubu kao što je Dinamo. Svaka čast Rijeci i Mariboru, ali ti klubovi ne mogu se uspoređivati s Dinamom. Tko zna kako bi Kek funkcionirao u Dinamu – rekao je Klafurić pa naglasio:

– Franjić i Šutalo postali su preko noći standardni igrači u prvih 11, oni su Dinamova budućnost, ali suludo je očekivati da će odmah biti lideri i jednako dobri kao što su bili igrači koji su ljetos napustili Dinamo. Pa ni Olmo i Majer nisu igrali vrhunski odmah kad su ušli u prvih 11. Potrebno je strpljenje, a siguran sam da će Krznar sve to još bolje posložiti i biti jako uspješan na klupi Dinama.

Genij nije odjednom luzer

Dinamo je nakon prvih 14 kola posljednji put bio treći na tablici još u sezoni 2015./16., tada sa Zoranom Mamićem kao glavnim trenerom, a Damirom Krznarom i Deanom Klafurićem kao pomoćnicima. Nakon tog 14. kola vodeći na ljestvici bio je – Hajduk! S dva boda više od plavih... No do kraja prvenstva Dinamo je bijele iza sebe ostavio na čak 24 boda razlike!

Naravno, tada nitko nije propitivao je li Zoran Mamić loš trener i zašto je do tog 14. kola kiksao čak i protiv Istre 1961 i Intera. Isto povjerenje sada zaslužuje i Damir Krznar, trener koji je rušio čak i moćni Mourinhov Tottenham... Ako je tada bio genij, nije sad odjednom postao neznalica.