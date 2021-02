Dosadašnji vratar Zrinjskoga Ivan Brkić u Dubaiju potpisao za Rigu

Nakon što je propao njegov transfer u splitski Hajduk (dijelom i zato što Hajduk nije imao novac za odštetu), Ivan Brkić (25), dosadašnji vratar Zrinjskoga iz Mostara, u srijedu je potpisao za letonskog prvaka Rigu. Dogodilo se to u Dubaiju, gdje se Riga nalazi na pripremama, a kamo je Ivan otputovao u nedjelju.

- Nakon dvije i pol godine nije mi bilo lako otići iz Mostara jer sam u Zrinjskome zbilja bio sjajno prihvaćen od kluba, suigrača i navijača i to nikad neću zaboraviti. No, takav je život nas profesionalaca, nešto novca će dobiti klub i mi smo se prijateljski rastali. Riga je dobro organizirani klub, trener vratara im je bivši ruski reprezentativac tako da se veselim radu s njim i novim izazovima. U Dubaiju ćemo biti do 21. veljače, a 12. ožujka nam se nastavlja prvenstvo Letonije. U četvrtak imam prvi trening i službeno predstavljanje - otkrio nam je Ivan.

Letonci su Brkića pratili dulje vrijeme i kao najboljem vrataru Premijer lige (i vrataru desetljeća u Zrinjskome) ponudili mu plaću od 200.000 eura godišnje, plus premije, a Zrinjski će (s obzirom na to da je Ivan imao ugovor do ljeta) dobiti odštetu od 50.000 eura. Ugovor je potpisan na dvije plus jednu godinu, ali poznavajući Ivana njegove ambicije sigurno ne završavaju u Rigi.

Karlovčanin je uostalom bivši vratar hrvatske U-21 reprezentacije, plijeni atraktivnim obranama zbog čega su mnogi u njemu vidjeli novoga Bearu. Specijalitet su mu utakmice bez primljenih golova: u Zrinjskome je u prošlom prvenstvu u 16 utakmica 10 puta sačuvao svoju mrežu.

A da se Riga, kojoj je vlasnik jedan bogati ruski biznismen, postavila iznimno ambiciozno pokazuje i činjenica da je ovih dana dovela mladog islandskog reprezentativca Axela Oskara Andressona. I u novoj sezoni nogometaši Rige FC, koji su poznati po svom modernom stadionu, glavni su favoriti za osvajanje naslova, a daroviti Brkić za novi iskorak u svojoj sportskoj karijeri.