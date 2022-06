Donna Vekić prošla u četvrtfinale, Jana Fett ipak izgubila od favorizirane Kineskinje

Drugu godinu zaredom, a treći put u karijeri Donna Vekić (WTA - 92.) će igrati u četvrtfinalu WTA turnira na travnatoj podlozi u Birminghamu, nakon što je u srijedu svladala Amerikanku Caty McNally (WTA - 197.) sa 7:5, 6:3 za 100 minuta igre.

Protiv 20-godišnje američke kvalifikantice Vekić je u petom gemu došla do prvog breaka i prednost držala sve do desetog gema u kojem je servirala za osvajanje prvog seta. Imala je Osječanka dvije set-lopte (40:15), ali je McNally nanizala četiri poena i izjednačila na 5:5. No, već u sljedećem gemu tenisačice su obrnule uloge. Sad je Amerikanka propustila 40:15 i prednost pa je Vekić drugim breakom ponovno izborila servis za set. Treću set-loptu je pretvorila u osvajanje prve dionice meča.

U drugom setu je hrvatska reprezentativka s dva breaka došla do vodstva 5:2 pa si je mogla dopustiti da u osmom gemu po drugi put u meču izgubi gem na početnom udarcu. McNally je mogla povećati neizvjesnost da je kod zaostatka 3:5 realizirala jednu od dvije gem-lopte (40:15), ali je Vekić nizom od četiri poena završila meč i treći put u Birminghamu stigla do četvrtfinala.

Prije devet godina je na ovom turniru stigla do finala u kojem ju je svladala Slovakinja Daniela Hantuchova, a prošle godine je u četvrtfinalu poražena od domaće predstavnice Heather Watson.

Sljedeća suparnica 25-godišnjoj Osječanki bit će Rumunjka Sorana Cirstea (WTA - 36.) koja je sa 6:1, 6:1 nadigrala Srpkinju Aleksandru Krunić. U dosadašnja četiri međusobna dvoboja s 32-godišnjom rumunjskom tenisačicom Vekić je ostvarila dvije pobjede, a dvaput je izgubila. Iako je od njihovog prvog meča prošlo devet godina, Donna će ga se rado sjetiti, jer se dogodio upravo u četvrtfinalu turnira u Birminghamu, a u njemu je hrvatska olimpijka slavila sa 6:2, 6:1.

Dvoboj Vekić i Cirstee bit će odigran u petak.

Vrbovčanka Jana Fett (WTA - 262.) nije se uspjela probiti u drugo kolo jer je u nastavku meča prvog kola prekinutog u utorak poražena od Kineskinje Zhang Shuai (WTA - 54.) sa 7:5, 3:6, 3:6.

Zhang je nakon pauze osvojila pet od prvih šest gemova, osvojila drugi set (6:3) i povela sa 3:1 u trećem. Do kraja meča Fett je u šestom gemu propustila jedinu priliku za povratak, da bi u devetom gemu još jednom izgubila servis, a time i meč.