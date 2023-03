Donna Vekić zaradila je ogroman novac, no kaže: Nisam rastrošna, pazim kako trošim

U ludom finalu, kakao ga je sama nazvala, Donna Vekić stigla je pobjede nad petom tenisačicom svijeta Francuskinjom Caroline Garcijom sa 6:4, 3:6, 7:5 i osvojila turnir u Monterreyu. To je 26-godišnjoj Osječanki (u 11. finalu) četvrti naslov u karijeri, čime je nastavila silovit uspon koji bilježi u posljednjih godinu dana. Za ilustraciju: Donna je u ožujku 2022. godine bila 107. na WTA listi a sada je 23., dakle vrlo blizu svojeg najboljeg plasmana - 19. mjesta iz studenoga 2017. godine.

Odluka o pobjednici Monterreya pala je u 12. gemu trećeg seta kad je naša igračica došla do trećeg breaka u meču i pobjede. Zanimljivo je da Osječanka imala samo tri prilike za obrat i sve tri je iskoristila, dok je njezina suparnica imala čak 16 prilika za break, ali iskoristila je samo dvije. Vekić je ponovno odlično servirala te je pogodila 13 asova, uz 55 posto pogođenog prvog servisa.

Nije nevažan niti sljedeći statistički podatak: Vekić je meč okončala s 33 vinera, učinivši pri tome 26 neprisiljenih pogrešaka. Garcia je imala više vinera (47, uključujući 15 asova), ali i puno više pogrešaka (34). To također govori o priličnoj izjednačenosti meča u kojem je Donna povela sa 6:4 i 2:0 u drugom setu, ali znali smo da to nije kraj i da Francuskinja nije slučajno peta tenisačica svijeta. Uglavnom, bio je to njihov 10. međusobni dvoboj i šesta pobjeda naše tenisačice.

- Igram jako dobro od početka godine, Da naslov nije došao sada, vjerujem da bi došao uskoro. Trebam samo naporno raditi i ostati zdrava i sigurna sam da ću nastaviti s dobrim rezultatima - poručila je Donna koja u 2023. godini ima učinak od 14 pobjeda i dva poraza.

Više pobjeda od nje, po 15, imaju samo Garcia i Belinda Benčič. Tako se Donna na tzv. Race listi, za koju se računaju samo ovogodišnji rezultati (utrka za Masters), našla na visokom 11. mjestu s 850 bodova (prva je osvajačica Australian Opena Arina Sabaljenka s 2660 bodova).

Očito je da obnovljena suradnja s Nikolom Horvatom daje plodove, a i sama Donna priznaje da joj je trener veliki zalog optimizmu i da joj je u velikoj mjeri vratio samopouzdanje.

- Nick je ponovno donio pozitivnu energiju u tim. On jako dobro poznaje moju igru i uvijek donese neku novu ideju. Kad god izađem na teren ja znam da on vjeruje u mene, da vjeruje da mogu pobijediti bilo koga i to mi daje veliku snagu - napomenula je Donna.

U karijeri je od turnirskih nastupa (zajedno s premijom iz Meksika) zaradila 6,104.802 USD. To je velik novac, no veliki su i troškovi. O svom odnosu prema novcu Donna kaže:

- Od samog početka karijere bila sam mišljenja da trebam investirati u sebe i svoj tim, kako bih mogla napredovati i imati što bolje rezultate. Nisam rastrošna i pazim kako trošim, što ne znači da si ponekad ne priuštim nešto za dušu. Ipak i dalje sam fokusirana na investiranje u daljnji rad i teniski razvoj. Za to morate imati veliki i kvalitetan tim - istaknula je mlada Osječanka.