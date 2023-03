Đokoviću je zabranjen ulazak u SAD. Propušta Indian Wells i Miami

Kako prenose američki mediji, Novaku Đokoviću ipak neće biti dopušten ulazak u SAD, pa time niti nastup na turnirima u Indian Wellsu (od 6. do 9. ožujka) i Miamiju (od 19. ožujka do 2. travnja). To je na društvenim mrežama objavio senator s Floride Rick Scott. 'Upravo sam obaviješten da je Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD-a odbilo zahtjev Novaka Đokovića za izuzećem od cjepiva, što ga čini nepodobnim za turnire u Indian Wellsu i Miamiju' poručio je Scott.

Đokoviću sad može pomoći samo jedan čovjek, američki predsjednik Joe Biden, koji ima ovlasti za odobrenjem izuzeća.

- Biden to sada mora popraviti, odobriti izuzeće i pustiti ga da se natječe u Sjedinjenim Državama - dodao je senator Scott.

Novak je prije toga podnio posebnu molbu za izuzećem, popraćenu s potrebnom dokumentacijom, na njegovu stranu stali su i direktori turnira, ali ona je, eto, odbijena.

- To je nešto što, na žalost, nije u našim rukama. Novak je morao tražiti posebno dopuštenje s obzirom na to da SAD i dalje ne dopuštaju ulazak necijepljenim osobama. Što je prosto nevjerojatno jer se cijeli svijet otvorio i sportski događaji uključuju i cijepljene i necijepljene - kazao je Novakov brat Đorđe nakon što su uputili molbu koja je sada odbijena i kako sada stvari stoje Đoković, pa ni njegov trener Ivanišević, neće putovati u SAD.