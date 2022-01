Đokovićevi odvjetnici predali žalbu nekoliko minuta nakon odluke o poništenju vize!

Novak Đoković je pred deportacijom i sad slijede novi pravi koraci kojima bi se to trebalo osporiti, odnosno, poništiti.

Sreća u nesreći je da i s odlukom o deportaciji može u teoriji igrati turnir jer ima pravo žalbe.

Odvjetnički tim srpskog tenisača unaprijed se pripremio na ovakav ishod pa otprije razmatra sve zakonske mogućnosti te iznosi obranu na najbolji mogući način za svog klijenta. Ujedno, žele pojednostavljeno suđenje sa skraćenim vremenom za pismene podneske i dokaze.

Foto: Dubreuil Corinne/ABACA Novak Djokovic is seen in what it could be his final practice at the 2022 Australian Open at Melbourne Park in Melbourne, Australia on January 14, 2022. Australia has revoked tennis star Novak Djokovic's visa for a second time in a row over his right to remain in the country unvaccinated. The decision by Immigration Minister Alex Hawke means Djokovic now faces being deported. However, the 34-year-old Serbian can still launch another legal challenge to remain in the country. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

Predali su dokumente u 18:32 sati po australskom vremenu, piše The Age, svega nekoliko minuta nakon odluke Alexa Hawkea da tenisaču poništi vizu.

Ranije tijekom dana očito je bilo jasno što će se dogoditi jer Đoković je prekinuo trening nakon samo pola sata, čim je vidio poruku na mobitelu. Brzo je napustio teniski centar i zaputio se prema hotelu.

