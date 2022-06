Đoković protiv zabrane nastupa ruskim tenisačima: "Kao dijete rata to mogu reći"

Trenutno treći tenisač svijeta i vlasnik 20 Grand Slam titula Novak Đoković (35) iznio je svoje stajalište o zabrani ruskim i bjeloruskim tenisačicama i tenisačima nastup na ovogodišnjem izdanju Wimbledona, prenosi The Mirror. Branitelj naslova rekao je da se ne slaže u potpunosti s odlukom zabrane igranja uslijed ruske invazije na Ukrajinu.

Ta zabrana zahvatila je i prvog tenisača svijeta Rusa Danila Medvedeva, a kao odgovor na tu zabranu ATP je odlučio ukinuti bodovanje za ovogodišnje izdanje turnira.

Ukrajinac Serhij Stahouski, bivši 31. tenisač svijeta pozvao je na potpunu zabranu svih sportova ruskim sportašima. Đoković je komentirao i njegove zahtjeve:

- Poznajem Serhija dugo vremena, on mi je dugo bio kolega na terenu, ali i u vijeću i imamo jako dobre odnose. Došao sam do njega i komunicirali smo u posljednjem razdoblju. Vidite, razumijem frustraciju koja dolazi od njega i ukrajinskog naroda prema Rusiji i onome što se događa. Ono što mogu reći je da kao dijete rata, nekoliko ratova zapravo tijekom 1990-ih, znam kakav je osjećaj biti u takvoj poziciji. No, s druge strane, ne mogu reći da se u potpunosti slažem da se ruskim i bjeloruskim tenisačima potpuno zabrani natjecanje na neodređeno vrijeme.

- Jednostavno ne vidim kako su oni doprinijeli ovomu što se tamo događa. Mislim, ne osjećam da je pošteno prema njima... - nastavio je srpski tenisač.

- Oni bi ionako prihvatili kompromis kao u situaciji s Olimpijskim igrama i nastupanju pod neutralnom zastavom. Zaslužuju se natjecati, oni su profesionalni sportaši. Nitko od njih nije podržao bilo kakav rat ili nešto slično. Vrlo je osjetljivo. Razumijem obje strane.

- Zaista je teško reći što je ispravno, a što nije. Ali u mom srcu, gledajući kao sportaš i dovodeći se u poziciju da mi netko zbog ovih okolnosti zabrani igranje, a ja nisam nikako kriv za to, ne bih smatrao to poštenim - zaključio je Đoković.