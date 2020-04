Đoković predložio plan kojim bi se namaknulo 4 milijuna dolara za pomoć

Nakon što su se prije nekoliko dana slabije plasirani tenisači i tenisačice javno požalili da nemaju dovoljno novca za plaćanje računa (jer se ne igra, pa nema ni prihoda), očekivano je reagirao Novak Đoković, predsjednik Savjeta igrača ATP-a.

Očito u konzultaciji s ostalim vrhunskim tenisačima, Đoković je u pismu igračima (koje je objavio Tennis TV) predložio plan kojim bi se namaknulo oko četiri milijuna USD za pomoć igračima koji su se našli u financijskim nevoljama (jer nemaju ni jake sponzorske ugovore).

Prema tom planu, posebnom fondu za pomoć kolegama pridonijeli bi tenisači koji su plasirani od 1. do 100. mjesta na pojedinačnoj te od 1. do 20. mjesta na listi igrača parova.

I to na sljedeći način: igrači od prvog do petog mjesta izdvojili bi po 30.000 USD, oni od šestog do desetog mjesta po 20.000, od 11. do 20. po 15.000, od 21. do 50. po 10.000 i od 51. do 100. po 5.000 USD Igrači parova (od 1. do 20. mjesta) donirali bi po 5000 USD.

Kad su u pitanju hrvatski tenisači, Borna Ćorić (33. na ATP listi) i Marin Čilić (37.) izdvojili bi po 10.000 USD, a Ivan Dodig (10. na ATP listi parova) i Mate Pavić (15.) po 5000 USD.

Tako bi se namaknulo 1,050.000 USD, a do četiri milijuna došlo bi se posebnim uplatama ATP-a i Grand Slam turnira. Ali ni to nije sve...

- Roger, Rafa i ja predložili smo da se 50 posto nagradnog fonda završnog Mastersa u Londonu izdvoji u fond za pomoć igračima. Ne znamo hoće li se taj turnir odigrati (trebao bi biti u studenome - op. a.), a ako se ne odigra, onda bismo isto uradili s Australian Openom 2021. godine. Ne samo nas trojica, svi koji budemo sudjelovali na završnom Mastersu ili Australian Openu trebali bismo donirati polovicu od onoga što budemo osvojili. Mislim da je to korektan način da svi sudjeluju - napomenuo je Đoković.