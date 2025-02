Doček za pamćenje: Slika s Rafaleima bila je totalni vrh, ovo još nismo vidjeli na hrvatskom nebu

Atmosfera na letu od Osla do Zagreba bila je sjajna. Nije igrače omelo ni debelo kašnjenje, oni su svoju zabavu već imali na aerodromu u Oslu. Ivano Pavlović bio je zadužen za izbor pjesama. U avionu, čim su se smjestili, počela je pjesma. Vrtjele su se sve one pjesme koje smo slušali u Areni tijekom osam utakmica. Posada Croatia Airlinesa pripremila je za srebrne dečke pjenušac i kolače, no dečki su se najviše radovali pivu. Ta dva sata doista su brzo prošla. Padale su posljednje fotografije, a onda su se pojavili Rafalei, koji su dopratili avion s igračima do Zračne luke “Franjo Tuđman”. Svi su igrači poželjeli to snimiti. Jer, tako blizu ovih aviona nikad neće biti.

– Sve je super, ali već za tri dana igram kup pa derbi sa Szegedom. Nema odmora – rekao je Mateo Maraš, igrač Tatabánye.

Mario Šoštarić jedva čeka 12. veljače, kada će u Szeged doći Zagreb.

– Vjerujem da će ovi moji iz Szegeda pripremiti poklone za srebrne. Bit će nas ukupno šest. Jelinić i ja na jednoj strani, a Srna, Glavaš, Klarica i Pavlović na drugoj. Bit će ludo u Szegedu – rekao je Šoštarić.

