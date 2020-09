Do jučer se vozio u tramvaju, a sada će postati milijunaš!

'Ljudi vade mobitele i fotografiraju me'

Joško Gvardiol nedavno je potpisao profesionalni petogodišnji ugovor s plavima. O njemu su svi treneri koji su ga vodili govorili samo biranim riječima, svi mu predviđaju vrhunsku karijeru. Unatoč svemu, on se vozi tramvajem.

– A idem. Iako polažem vozački, još se uvijek nekako najbolje osjećam u tramvaju. Nekada me zna suigrač odbaciti do kuće, nekada odem pješke jer uživam hodati… No, otkako me netko slikao u tramvaju, malo mi je neugodno jer sad svaki put kada uđem netko vadi mobitel – rekao nam je Gvardiol prije tri mjeseca. (VL)