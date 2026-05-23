BRAVO, PETRA!

Petra Marčinko osvojila turnir u Maroku i fantastično najavila Roland Garros

Italian Open
VL
Zvonimir Matić/Hina
23.05.2026.
u 15:19

Hrvatska tenisačica, 20-godišnja Petra Marčinko pobjednica je WTA turnira u Rabatu, njoj je Ukrajinka Anhelina Kalinina predala finalni susret pri vodstvu Marčinko 6-2, 3-0

Za Marčinko je ovo prvi WTA naslov u karijeri, a ranije ovoga tjedna je u Rabatu po prvi put u karijeri spojila dvije pobjede na WTA Touru. Marčinko je dominirala od prvog poena finala, u prvom setu tri puta oduzimala servis suparnici, a ostvarila je "break" i početkom drugog seta kojim je stigla u dobitnu poziciju prije no što je Kalinina odlučila predati.

Ukrajinka je tražila medicinsku pomoć zbog žuljeva na desnom stopalu i po završetku prvog seta, a nakon što je loše krenula u drugu dionicu odlučila je kako nema izgleda za preokret te kako ne želi pogoršavati situaciju uoči Roland Garrosa.

Trijumfom u Rabatu Marčinko je stigla nadomak ulaska među 50 najboljih tenisačica svijeta, a od ponedjeljka će biti najbolje rangirana hrvatska igračica. Naslov Marčinko je prvi osvojeni WTA turnir za neku hrvatsku igračicu od pobjed Donne Vekić u Monterreyu u ožujku 2023.
GR
Grobnik64
15:51 23.05.2026.

Bravo!

