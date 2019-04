Dinamu stigla još jedna kazna UEFA-e! Evo prve reakcije iz kluba

Zagrebački Dinamo zatekla je drakonska kazna koju je klubu izrekla Disciplinska komisija UEFA-e u ponedjeljak.

Naime, prvak Hrvatske prisiljen je naredne dvije europske utakmice igrati bez gledatelja u Maksimiru, s naglaskom će UEFA drugi ogled ispred praznih tribina Modrima oprostiti ako navijači u sljedeće dvije godine ne ponove isti prekršaj.

Dinamo je stradao zbog rasizma, paljena pirotehnike, zakrčenih prolaza i bacanja predmeta tijekom utakmice s Benficom, a UEFA ga je žestoko oderala i po džepu, sa sveukupno sa 67 tisuća eura.

No, to nije sve! U Maksimir je u ponedjeljak stigla još jedna kazna, a odnosi se na utakmicu između Viktorije i Dinama igrane u Plzenu. Prvak Hrvatske je, po svemu sudeći zbog ponašanja BBB-a u Češkoj, stradao s deset tisuća eura, a uz to neće smjeti prodavati ulaznice svojim navijačima za prvo sljedeće europsko gostovanje.

- U odnosu na dio kazne kojim se zatvara stadion za gledatelje, GNK Dinamo je poduzeo pravne korake te ćemo u žalbenom postupku, vodeći se određenom argumentacijom, pokušati uvjeriti disciplinska tijela UEFA-e da ublaže taj dio kazne.

O rezultatima žalbenog postupka, pravovremeno ćemo obavijestiti javnost i navijače - navedeno je na klupskim stranicama otprilike sat vremena nakon što je Disciplinska komisija obavijestila Dinamo o rješenjima.