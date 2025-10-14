Naši Portali
SJAJAN POTEZ

Dinamovac zabio golčinu u dresu reprezentacije: Pogledajte njegovu majstoriju

VL
Autor
Večernji.hr
14.10.2025.
u 22:07

Za 27-godišnjeg krilnog napadača Plavih ovo je bio prvi pogodak u dresu reprezentacije, a trebalo mu je 19 utakmica da dođe do njega.

Reprezentacija Albanije odigrala je danas prijateljsku utakmicu s Jordanom, reprezentacijom koja je osigurala povijesni plasman na svoje prvo svjetsko prvenstvo sljedeće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Europska reprezentacija na kraju je slavila s 4:2, a za rezultat 3:1 sjajno je pogodio nogometaš Dinama Arber Hoxha.

Hoxha je primio loptu na lijevoj strani blizu polovice terena te krenuo u prodor prema sredini, stigao na 25-30 metara od protivničkog gola i sjajno matirao vratara Jordana. 

Za 27-godišnjeg krilnog napadača Plavih ovo je bio prvi pogodak u dresu reprezentacije, a trebalo mu je 19 utakmica da dođe do njega. 

Albanija je u nedjelju napravila veliki korak prema osiguravanju dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. pobjedom nad Srbijom u Leskovcu. Jedini pogodak na toj utakmici postigao je Rey Manaj. a Albanci su se tako odvojili od trećeplasirane Srbije i sada imaju četiri boda prednosti. Do kraja kvalifikacija trebaju odigrati još dvije utakmice, baš kao i Srbija nakon večerašnje utakmice s Andorom. Albance čekaju Engleska i Andora, a Srbiju Engleska i Latvija.

Ključne riječi
golčina Dinamo Albanija reprezentacija Arber Hoxha

