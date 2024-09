Dinamov suparnik izborio briljantnu pobjedu! Protivnici plavih pokazuju mišiće uoči početka Lige prvaka

NEOBIČNO

Huligani maltretirali beskućnika, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Mislio sam da haluciniram'

– Vrijeđali su me, ponižavali, ismijavali mi se, govorili mi 'Vidi se na što sličiš, nađi posao, bezvrijedan si'. I onda uleti igrač kluba za koji navijam 50 godina, moj idol i baš on me spasi.