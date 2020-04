Dinamo zaposlio legendu koja zbog koronavirusa ne može doći u Zagreb

Igor Jovićević jučer je službeno predstavljen kao novi trener Dinama, a zna se već i njegov nasljednik na klupi B momčadi. Bilo je raznih imena u kombinacijama, među ostalima trener Istre Ivan Prelec, bivši trener Gorice Sergej Jakirović, ali na kraju je novi trener druge i mlade momčadi postao Goce Sedloski. Odnosno, on to službeno tek treba postati, formalnosti još nisu zaključene iz jednostavnog razloga.

Policijski sat za Uskrs

– Još uvijek sam u Skoplju i čekam da mi se konačno odobri put u Hrvatsku – javio nam se nakon što je odradio rundu trčanja, jer napokon je mogao malo izaći na zrak.

– Imali smo potpuno karantenu za naš Uskrs, od petka do utorka nismo smjeli van zbog tog virusa.

Zbog strogih mjera još ne može put Zagreba.

– Predao sam svu dokumentaciju u hrvatsko veleposlanstvo u Skoplju i sad čekam, ništa drugo ne mogu. Zvao sam ih da vidim kada bi se to moglo riješiti, ali rekli su mi da još pričekam, da će me zvati kada se sve riješi. No, vjerujem da bih za dva, tri dana mogao biti u Zagrebu – ispričao nam je jučer Sedloski.

Kao trener ispao od Cice

Kad i dobije svu potrebnu dokumentaciju, put mu neće biti lagan. Ići će autom iz Skoplja u Zagreb, a danas ni granice nije lako prijeći, treba ući pa izaći iz Srbije, službeno su zatvorene i naše granice, osim za izuzetne slučajeve. Vjerujemo da ovo jest takav slučaj, uostalom, zato sve i ide preko našeg veleposlanstva.

Kad dođe do Zagreba, onda više neće imati problema, osim što zasad još ne može početi s treninzima u Dinamu. Ni prva momčad još ne trenira na terenima, tako neće do dobivanja dozvole ni druga momčad. U Zagrebu je Goce kao kod kuće. Uostalom, tu je proveo sedam godina kao igrač, odigrao je veliki broj utakmica za plave, okitio se s tri naslova prvaka i tri osvojena kupa, bio je kapetan Dinama u koji je došao 1998. godine iz Sheffield Wednesdaya za koji se po dolasku iz Hajduka nije naigrao. No u Dinamu je ostavio dubok trag, često je i rado i nakon toga dolazio u Zagreb.

Uostalom, u Zagrebu ima i stan, pa problema s prilagodbom neće imati. K tome, već je bio i kandidat za trenera prve momčadi Dinama, no te 2016. ipak nije sjeo na klupu plavih. Taj bivši makedonski reprezentativac (stotinu utakmica za nacionalnu vrstu) prije dva tjedna napunio je 46 godina, u svojoj karijeri vodio je Mattersburg, makedonske klubove Vardar (igrao protiv Dinama u europskih kvalifikacijama i ispao od plave momčadi koju je vodio Cico Kranjčar) i Horizont, pa letonsku Rigu i onda Široki Brijeg.

I sad se vraća u Dinamo, zna kamo dolazi, poznaje klub i odnose, pratio je i prvu momčad plavih, ali i ‘fakine’ Igora Jovićevića u Ligi prvaka mladih, koje sada preuzima.

– Da, dolazim, sve smo dogovorili, ali ne bi bilo korektno da sada o Dinamu nešto kažem dok sve ne bude i formalno gotovo. Razgovarat ćemo o svemu kad dođem u Zagreb i kad sve bude službeno – odbio je aktualne maksimirske teme Sedloski.

Nadajmo se da će biti uspješan kao Jovićević, a onda možda i on jednog dana postane glavni kandidat za klupu prve momčadi.