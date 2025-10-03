Dinamo u prvenstvo krenuo petardom, pet različitih strijelaca protiv Dubrovčana

Futsal Dinamo slavio je na otvaranju prvenstva protiv Squarea. Vidjeli smo čak pet pogodaka koje potpisuje i pet različitih strijelaca, Čekol, Pasariček, Mužar te dva Novaka, ali i sačuvanu mrežu.

Prvo ligaško kolo u novoj sezoni trener Matija Đulvat započeo sa sljedećom petorkom u početnoj postavi: Ante Piplica, Tihomir Novak, Luka Čop, Kristian Čekol te u samom vrhu Patrik Pasariček.

- Savršen scenarij – postigli smo pet pogodaka a nismo primili nijedan. Takva statisti,ma nas baš nije pratila prethodne sezone. Uvijek bi primili barem jedan pogodak.

Čim bi nam malo pala koncentracija napravili bi neke pogreške koje gosti nisu znali pretvoriti u pogodak. Dubrovčani imaju dobru momčad, vidjet će te to u nastavku prvenstva.

Protiv nas jednostavno im neke stvari nisu išle, nisu imali ni sreće. Ovih 5:0 govori da smo lagano pobijedili, ali vjerujte da tako nije bilo.

Dobro smo se namučili . Slijed nam teško gostovanje u Makarsku, ali idemo po tri boda – rekao je Matija Đulvat, trener Futsal Dinama.