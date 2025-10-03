Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 213
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Futsal

Dinamo u prvenstvo krenuo petardom, pet različitih strijelaca protiv Dubrovčana

Foto: Sandra Novaković Milašinčić/Futsal Dinamo
1/5
Autor
Damir Mrvec
03.10.2025.
u 21:02

Prvo ligaško kolo u novoj sezoni trener Matija Đulvat započeo sa sljedećom petorkom u početnoj postavi: Ante Piplica, Tihomir Novak, Luka Čop, Kristian Čekol te u samom vrhu Patrik Pasariček

Futsal Dinamo slavio je na otvaranju prvenstva protiv Squarea. Vidjeli smo čak pet pogodaka koje potpisuje i pet različitih strijelaca, Čekol, Pasariček, Mužar te dva Novaka, ali i sačuvanu mrežu.

Prvo ligaško kolo u novoj sezoni trener Matija Đulvat započeo sa sljedećom petorkom u početnoj postavi: Ante Piplica, Tihomir Novak, Luka Čop, Kristian Čekol te u samom vrhu Patrik Pasariček.

 - Savršen scenarij – postigli smo pet pogodaka a nismo primili nijedan. Takva statisti,ma nas baš nije pratila prethodne sezone. Uvijek bi primili barem jedan pogodak.

Čim bi nam malo pala koncentracija napravili bi neke pogreške koje gosti nisu znali pretvoriti u pogodak. Dubrovčani imaju dobru momčad, vidjet će te to u nastavku prvenstva.

Protiv nas jednostavno im neke stvari nisu išle, nisu imali ni sreće. Ovih 5:0 govori da smo lagano pobijedili, ali vjerujte da tako nije bilo.

Dobro smo se namučili . Slijed nam teško gostovanje u Makarsku, ali idemo po tri boda – rekao je Matija Đulvat, trener Futsal Dinama. 

Ključne riječi
Novo Vrijeme square Matija Đulvat futsal Dinamo futsal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još