Dinamo se osramotio u Pragu, a posebno očajno bilo je prvo poluvrijeme

Dinamo je u uzvratnoj utakmici play-offa Europske lige izgubio od praške Sparte s 1:4 i danas će biti u ždrijebu skupina Konferencijske lige. Plavi su se osramotili, odigrali su očajno prvo poluvrijeme, nešto su pokušali u nastavku, uspjeli se vratiti s 0:3 na 1:3 i ukupnih 4:4, a kad su napadali i tražili prolaz u Europsku ligu, stigla ih je kazna, primili su pogodak u posljednjim minutama. Lopta i suparnik te kazne kad tako loše uđeš u utakmicu.

Sramotan ulazak u utakmicuk

Već u drugoj minuti Dinamo je pokleknuo, pustili su Haraslina koji je na rubu šesnaesterca zaljuljao Moharramija, prebacio na desnu nogu i precizno pogodio suprotni kut za vodstvo Sparte. Gori početak plavi nisu mogli zamisliti, a očekivali su da će Sparta odmah navaliti i tražiti rani pogodak. Česi su to i napravili, a Dinamo kao da je zaboravio to što je očekivao.

Bio je blizu povratku Dinamo u osmoj minuti, Petković je sjajno podvalio loptu Špikiću koji je pogodio mrežu, ali je označeno zaleđe. U 16. minuti s 18 metara dobro je pucao Antonio Marin, no vratar Sparte je obranio.

I na polovici prvog poluvremena Dinamo je potpuno prosuo svoju prednost koju je donio iz Zagreba, nakon udarca iz kuta Sorensen je glavom pogodio i Sparta je sad imala ukupnih 3:3.

Deset minuta kasnije kapetan Sparte mogao je povisiti na 3:0, ponovno je na prekidu ostao usamljen, srećom glavom nije bio precizan za potpuni potop jako lošeg Dinama. I na odmor se otišlo s tih 2:0 za Spartu, a kad kažemo da je Dinamo jako dobro prošao s tim rezultatom, onda je jasno kako je izgledao u tom prvom poluvremenu. Jednostavno bilo je to očajno, nekompaktnih linija, lošeg postavljanja u obrani prekida, s dvije i pol suvislije akcije prema naprijed, uz ogromni broj neforsiranih grešaka, krivih dodavanja... Puno premalo.

U nastavak je Jakirović ušao s dvije promjene, izvadio je Moharramija i Marina, ubacio Mihajličenka i Šutala. U 56. minuti Dinamo je imao veliku priliku, Petković je sve napravio, prošao dva igrača, proigrao Ljubičića koji je bio sam pred vratarom Sparte, ali Vindahl je krasno obranio. Potom je u 60. minuti Dinamo bio opasan, na kraju je sve završio Baturina udarcem pored vratnice. Bio je to dobar početak nastavka utakmice, u 15 minuta drugog dijela plavi su imali pet udaraca.

No, što to vrijedi kad je odmah nakon tih par minuta dobre igre plavih Sparta pogodila za 3:0, izigrali su obranu Dinama, odbijena lopta došla je do Panaka kojem nije bilo teško pogoditi. U tom je trenutku Dinamo bio daleko od Europske lige, a blizu današnjem ždrijebu skupina Konferencijske lige u 14.30 sati. No, onda se sve ponovno zakompliciralo, opet krasna lopta Petkovića, pobjegao je Baturina i sam među četiri igrača Sparte sjajno se snašao i pogodio za smanjenje na 3:1 ili ukupnih 4:4.

No, onda je nadi došao kraj u 87. minuti, Olatunji je protutnjao pored Šutala i pogodio za konačnih 4:1 i odlazak Dinama u Konferencijsku ligu.

Svima nam je teško

- Ne znam zašto smo tako loše reagirali u prvom poluvremenu. Primili smo gol, onda su oni dobili krila. Drugi pogodak primili smo iz prekida, inferiorni smo bili visinom. Pokušali smo u drugom dijelu, uspjeli smo zamjenama poboljšati igru. Žao mi je što Ljubičić nije zabio kod 2:0, a onda smo primili i treći gol. Bili smo dobri, kontrolirali utakmicu, imali neke šanse. A onda smo primili četvrti pogodak, počeo je trener Dinama Sergej Jakirović i nastavio:

- Ovo mi je svakako najteži poraz u karijeri, bilo je teških poraza, ali nije nikad bilo ovako važno. Jedini mi je upitnik zašto smo bili tako prazni u prvom poluvremenu, što se dogodilo. Zato smo i reagirali na poluvremenu. Nismo mislili da će biti lako, znali smo da nas čeka dobar protivnik. No, nemamo vremena za plakanje, treba izvlačiti pouke, izvlačimo ih, nažalost, iz svojih grešaka. Već u nedjelju nas u Osijeku čeka nova utakmica. Svima nam je teško, ali moramo se izvući iz ovoga. Poraz nije lagan, no čeka nas Osijek.

Neće plavima ni na Pampasu biti lako, pogotovu nakon ovog debakla i ispuštene 3:1 prednosti iz prve utakmice.