Dinamo osigurao igračima dodatne nagrade uđu li u Ligu prvaka

Dinamo je na korak do Lige prvaka. Plavima na tom putu u elitno društvo još samo stoji norveški prvak Rosenborg. Prvu utakmicu nogometaši Dinama i Rosenborga igraju u 21. kolovoza u Maksimiru, a uzvrat je šest dana poslije u Trondheimu, obje utakmice počinju u 21 sat.

A izbore li Bjeličina družina Ligu prvaka svaki igrač će dobiti posebnu nagradu. Ulaskom u doigravanje za najelitnije europsko klupsko natjecanje plavi su osigurali osam milijuna eura, a prolazak dalje donosi 15,2 milijuna eura.

Hrvatski prvak neće štedjeti na nagradama, tako će Dominik Livaković, Arijan Ademi, Mislav Oršić, Petar Stojanović, Dino Perić dobit po 100.000 eura, pišu 24 sata.

No i ostali igrač dobit će svoj dio kolača. Plavi su stigli na posljednju stubu do raja, a svojim su igrama zaslužili ove sezone igrati s najboljima. Do kraja prijelaznog roka vjerojatno će stići još neko pojačanje.

Trener Nenad Bjelica kaže kako je Dinamo prolaskom u doigravanje Lige prvaka ispunio cilj. Osigurao je osam europskih utakmica i nastup u Europskoj ligi, ali Liga prvaka bila bi najbolja nagrada za njegovu momčad.