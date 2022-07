Dinamo od Shkupija može ispasti na samo jedan način, evo što se treba dogoditi

Puno je velikih pa i povijesnih, ali i onih lažno povijesnih utakmica odigrao Dinamo. Davno nam je rekao legendarni golman plavih Dražen Ladić: "Pa ja sam odigrao više povijesnih nego 'običnih' utakmica, nama je valjda svaka druga bila povijesna."

Današnja utakmica sa Shkupijem u drugom pretkolu Lige prvaka sigurno nije povijesna iako bi to mogla postati. Kako što je to postala 2017. godine utakmica sa Skenderbeuom jer tada plavi nisu uspjeli preskočiti albanski klub i u zadnjih 15 godina to je jedini put da nisu ušli u skupine nekog od europskih natjecanja. Stoga ova utakmica sa Shkupijem može postati povijesna samo ponovi li se taj slučaj iz albanskog Elbasanija kada plavi nisu uspjeli pobijediti nakon zagrebačkih 1:1. Tada je vrijedilo pravilo gola u gostima i Skenderbeu je s 0:0 u uzvratu prošao dalje.

Vjerujemo da se Anti Čačiću neće dogoditi to što se tada dogodilo Mariju Cvitanoviću, nadamo se da će Čačićevi izabranici odigrati utakmicu na pravoj razini. Budu li takvi, proći će i onda će se ostvariti optimistične najave aktualnog trenera plavih o prolasku u treće pretkolo Lige prvaka.

Da, Dinamo je favorit, bez obzira na tih 2:2 iz maksimirskog susreta i slabe partije te jeftino primljene golove, apsolutno je kvalitetniji od momčadi koju jako dobro vodi Goce Sedloski. No plavi su morali naučiti da nema unaprijed dobivenih utakmica, da se za pobjedu valja i pomučiti i raditi na maksimalnom broju okretaja da bi kvaliteta i došla do izražaja. Momčad Shkupija ne treba nikako podcijeniti, vidjeli smo u Maksimiru da nisu slučajno prvaci u svojoj zemlji, vidjeli smo da imaju ideju i dovoljnu kvalitetu da i jačima od sebe naprave probleme.

No o prolasku u treće pretkolo Lige prvaka, dakle bez podcjenjivanja Shkupija, odlučuje isključivo Dinamo. Sad čak i nema taj teret gola u gostima koje su postigli Makedonci u prvoj utakmici, no Dinamo može i ispasti, ali pritom mora pobijediti sam sebe, odnosno odigrati još jednu blijedu partiju, primiti jeftine pogotke kao što ih je primio protiv Lokomotive, Slavena Belupa i Shkupija u prvom susretu.

Svaka čast dečkima iz Shkupija i Goci Sedloskom, ali današnjim rezultat i prolazak ovisi samo o tome kakav će Dinamo istrčati, bude li na dobroj razini, utakmica sa Shkupijem neće postati povijesna.

>> Pogledajte što su pisali navijači Dinama nakon prve utakmice