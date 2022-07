Sedloski: Znamo što je Dinamo radio po Europi, ali Čačić daje preoptimistične izjave

Makedonski prvak Shkupi danas (21 sat) u Skoplju dočekuje zagrebački Dinamo u uzvratu drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Utakmica u Zagrebu završila je 2:2 i sve su karte otvorene.

– Rezultat nakon utakmice u Zagrebu povoljan je za nas. Sada nas čeka jako teška utakmica i ne treba se zavaravati tim remijem. Rekao sam to i igračima. Zna se tko je Dinamo, što je radio po Europi i koga je sve izbacivao. Ovo što radimo na treninzima daje mi nadu da ćemo biti na najvišoj razini, pa neka pobijedi bolji – rekao je trener momčadi iz Sjeverne Makedonije Goce Sedloski pa dodao:

– Ono što mogu potvrditi o sastavu jest da se Danfa nakon treninga požalio na ozljedu i neće igrati. To je hendikep, ali naći ćemo zamjenu. Nikada se nismo branili, neće tako biti ni sada. Napadat ćemo, neka publika bude uz nas, a mi ćemo dati sve od sebe. Ne postoji momčad koja bi bila podcijenjena u ovakvoj utakmici kvalifikacija za Ligu prvaka. Moramo i mi ispraviti neke greške koje smo radili, posebice kod primljenih golova. Ponavljam, protivnik ima jako veliki roster igrača, vidjeli smo to i u njihovu dvoboju protiv Slaven Belupa. Dinamo je taktizirao, odmorio nekoliko igrača i to je normalno. Dinamo je pod pritiskom, a ja vjerujem u našu snagu. Ante Čačić daje malo preoptimistične izjave, ali tako je to u Dinamu. Bio sam tamo i trener i igrač i znam kako se razmišlja – zaključio je Sedloski.

