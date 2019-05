Dinamo nedodirljiv, Gorica oduševila kao debitant, a strijelac lige - veznjak

Pao je zastor na još jednu sezonu domaće nam nogometne lige. Bilo je odličnih utakmica, boljeg nogometa nego što ga je ponekad nudio ambijent u kojem su se igrale. Istina, bilo je i loših utakmica, ali u kojoj ih ligi nema, HNL se stoga ne mora sramiti.

Dinamo je bio priča za sebe, iznad ostale konkurencije pa je zato uvjerljivo i osvojio naslov, no svi ostali bili su u borbi, brojni su se “znojili” do zadnjeg kola.

>> Pogledajte galeriju Dinamove proslave naslova

Koliko je Dinamo bio uvjerljiv, toliko je Rudeš bio loš i bilo je jasno da će morati napustiti prvoligaško društvo.

Istra je treći put u dodatnim kvalifikacijama za ostanak, Slaven Belupo i Inter malo prije kraja osigurali su mir, Lokomotiva prerano izgubila šansu za Europu, za koju su se, nakon što je Rijeka osigurala drugo mjesto, do zadnjeg kola borili Hajduk, Osijek i Gorica.

Tako sad znamo i europske putnike, Dinamo će u drugo pretkolo Lige prvaka (kreće 23. ili 24. srpnja), Rijeka u treće pretkolo Europske lige (8. kolovoza), Osijek u drugo pretkolo EL-a (25. srpnja), a Hajduk kreće prvi, u prvom pretkolu EL-a (11. srpnja).

NAJBOLJA MOMČAD

Dinamo

Dinamo je u novu HNL krenuo kiksom, remizirao je s Rudešom koji je do same utakmice skupljao igrače. No sve nakon toga bila je jednosmjerna ulica, Nenad Bjelica posložio je svoju momčad i, dok su drugi gubili bodove, plavi su ih mirno skupljali, množili i na kraju su sezonu završili s 25 bodova više od drugoplasirane Rijeke.

Momčad je upisala samo dva poraza u 36 utakmica (od Rijeke i Osijeka). Plavi su većinu domaće sezone izgurali s momčadi koja nije igrala u povijesnom europskom uspjehu, to samo govori koliko je Dinamo bio dominantan.

NAJBOLJI IGRAČ

Dani Olmo (Dinamo)

Tek mu je 21 godina, mogao je odnijeti i dva epiteta, kao najbolji igrač lige, ali i kao najbolji mladi igrač lige, ali on je već etablirani igrač iako je još mlad, iza sebe ima nekoliko odličnih sezona pa je i prošle kalendarske godine izabran za najboljeg igrača HNL-a, a situacija se nije promijenila ni nakon proljetnog dijela.

Taj dečko koji je stigao iz Barcelone na opće čuđenje pokazao je iznimnu profesionalnost, svojim radom samo je naglasio svoj talent. Taj dečko ima potez, razumije nogomet, vidi neke stvari na terenu koje mi obični smrtnici ne vidimo, ima odlična rješenja, ima udarac. Jedino što kod njega nije dobro za Dinamo jest da će vrlo vjerojatno ovog ljeta otići, a utješno je što će plavi dobro napuniti svoju blagajnu.

NAJBOLJI TRENER

Nenad Bjelica (Dinamo)

Dugo je bio želja Dinama, a kad su se plavi i Bjelica spojili, krenuo je put prema povijesnom uspjehu Dinama u Europi, ali i apsolutna dominacija u domaćem prvenstvu. Bilo je hrabro, neki su rekli da je bilo i ludo toliko rotirati momčad, igrati često s potpuno drugih 11 u domaćem prvenstvu u odnosu na one koji su igrali u Europi. No Bjelica je to svjesno radio, nitko nije bio premoren, nitko od igrača u velikom kadru nije bio ljutit jer svi su igrali. Bjelica u izboru najboljeg trenera zapravo nije imao konkurenciju.

NAJBOLJI STRIJELAC

Mijo Caktaš (Hajduk)

Ne događa se često da je jedan vezni igrač najbolji strijelac lige, ali ove sezone baš je to slučaj u HNL-u. Titulu najboljeg odnio je Hajdukov Mijo Caktaš.

Sve do zadnjeg kola bilo je pitanje hoće li najbolji biti baš on. No zabio je u derbiju protiv Dinama i s ukupno 19 pogodaka prestigao je Osijekova Mirka Marića (18 pogodaka) s kojim je do tada dijelio prvo mjesto.

Osim toga, Caktašev trijumf vratio je Hrvate na vrh ljestvice. Naime, zadnje tri sezone nagradu za najboljeg strijelca Prve HNL osvajali su stranci (Ilija Nestorovski, Márkó Futács, El Arbi Hillel Soudani). Caktaš je tako prvi hrvatski nogometaš koji je postao najbolji strijelac nakon 2015. godine i Andreja Kramarića.

Uz to tek je treći igrač iz Hajduka kojemu je to uspjelo. Prije njega najviše su zabili Ardian Kozniku (1992.) i Futács (2017.).

NAJBOLJI MLADI IGRAČ

Domagoj Bradarić (Hajduk)

Borba za najboljeg mladog igrača HNL-a nije bila previše konkurentna jer se tu ipak najviše nametnuo mladi lijevi bočni Hajduka Domagoj Bradarić.

Talentirani je to igrač koji je postao i najmlađi kapetan u povijesti splitske momčadi. Ima samo 19 godina, a za bijele je ove sezone upisao 24 nastupa i dvije asistencije. Posljednje minute ove sezone dobio je protiv Istre 1961 u pretposljednjem kolu ovogodišnjeg prvenstva, a tamo se ozlijedio pa zbog problema s gležnjem nije nastupao u zadnjoj utakmici sezone protiv Dinama.

Priliku da se dokaže imat će na ljeto kada im kreće Europa. Hajduk je tako ove sezone dao mnogo toga dobroga; mlade igrače, najboljeg strijelca, dobar nogomet na proljeće... no završio je četvrti na prvenstvenoj ljestvici.

NAJVEĆE IZNENAĐENJE

Gorica

Momčad Gorice ove je sezone prvi put ušla u Prvu HNL i svima dala do znanja da u njoj planira i ostati. To im je i uspjelo.

Štoviše, pod vodstvom sjajnog trenera Sergeja Jakirovića, stručnog stožera pa i motiviranih igrača prozvani su i Atlético Madridom HNL-a, jednom od najborbenijih momčadi naše lige.

Upisali su tako ove sezone 17 pobjeda, osam utakmica su izgubili, a 11 ih je bilo neriješeno. Osvojili su ukupno 59 bodova i završili kao peta momčad na prvenstvenoj ljestvici, a malo im je nedostajalo da se plasiraju u Europu.

I ne, nije tu riječ o čudu, već o nogometu i predanom radu. Sam trener Jakirović nedavno je rekao: “Na početku sezone možda smo i bili čudo, ali ovo je sada već kontinuitet”.

NAJVEĆA RAZOČARANJA

Rudeš i Istra 1961

Nakon odlaska Španjolaca iz upravljačke strukture bilo je upitno hoće li uopće krenuti u sezonu, no Rudeš se nekako skrpao i možemo mu zahvaliti što je uspio odraditi sezonu do kraja. Nadali smo se da će, kao i prošle sezone, u drugom dijelu prvenstva krenuti prema gore, ali to se nije dogodilo.

Nakon godina siromaštva kad se moglo očekivati da će se Istra 1961 boriti za ostanak, klub se stabilizirao, ali i dalje je pri dnu, treći put zaredom u dodatnim kvalifikacijama pokušat će sačuvati prvoligaški status. Očekivali smo više od njih, možda bude bolje dogodine. Ako ostanu u ligi.

GLEDANOST

Hajduk najgledaniji, na Rudeš i Inter samo obitelj i prijatelji

Dinamova dominacija ove sezone bila je više nego očita pa je i naslov odavno bio dodijeljen. Igrali su u Europi i te su utakmice bile izrazito posjećene, no HNL je ipak druga priča.

Utakmice domaće lige ne dosežu velike brojke. Tako se ove sezone u prosjeku najviše gledao Hajduk. Prosjek gledatelja na njihovim utakmicama (kod kuće i u gostima) je 7466. Splićani su, znači, imali najviše publike, ali pet su utakmica zbog kazne igrali bez gledatelja.

Nakon njih je Dinamo s prosjekom gledatelja 4787, treća je Rijeka s 3650. Najmanje zanimljive gledateljima su bile utakmice Rudeša i Intera iz Zaprešića. Rudeš je u sezoni gledalo prosječno 1332 gledatelja, a Inter 1238.

>> Pogledajte vrijednost hrvatskih reprezentativaca u videu na vrhu teksta