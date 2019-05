Stigla potvrda! Dinamo nezasluženo slavio protiv Hajduka, čak dva pogotka iz zaleđa

U nedjeljnom derbiju posljednjeg kola HNL-a Dinamo je Hajduku zabio dva pogotka iz zaleđa.

Potvrdio je to Mario Strahonja u emisiji Stadion HRT-a.

Sporni su drugi i treći pogodak plavih.

- Gavranovićeva noga je na liniji i radi se o minimalnom zaleđu. Ovo je pomoćni sudac trebao vidjeti, u derbijima moramo očekivati i imati odlične suce. Ovo pomoćni sudac na derbiju mora vidjeti - kazao je Strahonja za drugi pogodak kada je Švicarcu asistirao Ademiju.

Treći pogodak Dinama stigao je također nakon zaleđa kada je Gavranović dobio loptu na desnoj strani, no propustio ju je Ademiju, ali je bio u zaleđu i time je utjecao na igru.

- Igrač Hajduka ne vidi pomoćnog suca i nema spoznaje da se Gavranović nalazi u zaleđu koji se sa svojim kretnjama aktivira i utječe na obrambenog igrača i samim time ga stavlja u nekomfornu zonu da bolje reagira prema Ademiju. Tu je sasvim jasno da se radi o zaleđu. Sudac je nakon nekoliko trenutaka dogovora odlučio priznati gol i pogriješio je - rekao je Strahonja.

Strahonja je obranio Bebekovu odluku pred kraj susreta kada je Hajduk tražio najstrožu kaznu nakon što je lopta pogodila u ruku Theophilea Catherinea, ali 'oko sokolovo' smatra da je tu sve u redu.

- Ovo je polustav obrambenog igrača čija ruka se nalazi u prirodnoj poziciji, udaljenost nije velika i ova ruka nije kažnjiva. Uvjeren je bio i jako dobro postavljen, dobro je prepoznao situaciju. On ima pravo na prirodni položaj ruke, on je napravio rotaciju i pokušao maknuti ruku. Lopta je pogodila ruku i to nas je malo obmanulo, ali tu nema penala - rekao je Strahonja.

Ovakve sumnjive situacije od iduće sezone bi na našim stadionima trebale nestati jer sucima u pomoć dolazi VAR.

