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TRIBINE NISU PUNE

FOTO Fifa uhvaćena u laži? Društvenim mrežama kruže fotografije koje bacaju novo svjetlo

FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
12.06.2026.
u 09:00

Na društvenim mrežama odmah su se pojavile fotografije koje pokazuju poluprazne tribine. Inače, najjeftinije ulaznice su iznosile oko 60 američkih dolara, ali bile su ograničene. Ostale ulaznice kretale su se od približno 378 dolara pa sve do više od 4.000 dolara za VIP pakete.

Nakon što je Svjetsko nogometno prvenstvo otvoreno pobjedom Meksika nad Južnom Afrikom, odigrana je i druga utakmica turnira, također u Meksiku. Na stadionu Akron u Jaliscu, u širem području Guadalajare, Južna Koreja je preokretom svladala Češku s 2:1.

Ono što je tijekom susreta posebno privuklo pažnju gledatelja i televizijskih prijenosa bile su djelomično popunjene tribine.

Službeni kapacitet stadiona iznosi 49.850 mjesta, no za potrebe Svjetskog prvenstva, zbog prilagodbi i dodatnih zona za medije i VIP goste, smanjen je na oko 46.000. Fifa je tijekom utakmice objavila kako je susret pratilo 44.985 gledatelja, no dojam s tribina bio je da je praznih mjesta bilo osjetno više od službeno navedenog.

Na društvenim mrežama odmah su se pojavile fotografije koje pokazuju poluprazne tribine. Inače, najjeftinije ulaznice su iznosile oko 60 američkih dolara, ali bile su ograničene. Ostale ulaznice kretale su se od približno 378 dolara pa sve do više od 4.000 dolara za VIP pakete.
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo FIFA Navijači

Komentara 2

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Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
09:40 12.06.2026.

lažna vijest. već na prvi pogled se vidi da na stadionu ima točno 44.985 gledatelja

Avatar Jim West
Jim West
09:30 12.06.2026.

Najvažnije da je zaštitnik života i brutalni ubojica djece Trump dobio nagradu za mirotvorca milenija.

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