FOTO Fifa uhvaćena u laži? Društvenim mrežama kruže fotografije koje bacaju novo svjetlo

Nakon što je Svjetsko nogometno prvenstvo otvoreno pobjedom Meksika nad Južnom Afrikom, odigrana je i druga utakmica turnira, također u Meksiku. Na stadionu Akron u Jaliscu, u širem području Guadalajare, Južna Koreja je preokretom svladala Češku s 2:1.

Ono što je tijekom susreta posebno privuklo pažnju gledatelja i televizijskih prijenosa bile su djelomično popunjene tribine.

El Estadio Akron de Guadalajara a pocos minutos del partido



📷 @RojiblancoInge pic.twitter.com/oC6tMnjvjL — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 12, 2026

Službeni kapacitet stadiona iznosi 49.850 mjesta, no za potrebe Svjetskog prvenstva, zbog prilagodbi i dodatnih zona za medije i VIP goste, smanjen je na oko 46.000. Fifa je tijekom utakmice objavila kako je susret pratilo 44.985 gledatelja, no dojam s tribina bio je da je praznih mjesta bilo osjetno više od službeno navedenog.

Na društvenim mrežama odmah su se pojavile fotografije koje pokazuju poluprazne tribine. Inače, najjeftinije ulaznice su iznosile oko 60 američkih dolara, ali bile su ograničene. Ostale ulaznice kretale su se od približno 378 dolara pa sve do više od 4.000 dolara za VIP pakete.