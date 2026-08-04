Dion Drena Beljo u vezi je sa srednjoškolskom ljubavi: Otkrio je priču o nesvakidašnjem imenu

U trećem pretkolu Lige prvaka Dinamo danas na Maksimiru dočekuje Kauno Žalgiris trenera Željka Sopića. Kako bi preskočili pretposljednju stepenicu na putu prema najelitnijem klupskom nogometnom natjecanju, modrima će u pravom izdanju biti potreban njihov 195 centimetara visoki napadač Dion Drena Beljo.

Njegovo dvostruko ime često je naime izazivalo znatiželju, a u školskim danima i zbunjivalo profesore. Priča iza njega zapravo je topla obiteljska uspomena. Kako je otkrio ranije ove godine u razgovoru za Dnevnik.hr, roditelji su željeli nešto drugačije, pa su ga nazvali Dion, po grčkom bogu Dionizu. Drugo ime, Drena, dodano je na izričit zahtjev djeda, čiji je to bio nadimak. - Bio je stvarno osebujna ličnost i legenda, tako da mi je drago što nosim njegovo ime - s ponosom ističe Beljo, čuvajući uspomenu na pokojnog djeda Dragu.

Beljo svoj privatni život drži daleko od javnosti, okružen uskim krugom bliskih ljudi. Velika podrška mu je djevojka Marta, s kojom je u vezi još od srednjoškolskih dana. - To sam riješio na vrijeme i drago mi je zbog toga - kaže. Iako Marta nije u sportu, nekada je trenirala tenis pa povremeno zajedno odigraju meč. Njegov svijet izvan terena čini i pet najboljih prijatelja iz djetinjstva. - Blagoslovljen sam da imam takve prijatelje i siguran sam da ću cijeli život ostati u jako bliskom odnosu s njima - otkrio je Beljo u intervjuu.

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Povezanost s rodnom Slavonijom ostala je snažna i tijekom igranja za njemački Augsburg, kada mu je najviše nedostajala domaća hrana. - Nikako se nisam mogao naviknuti i falili su mi hrvatski specijaliteti - priznao je, ističući kulen kao omiljenu deliciju. Dok traje sezona, strogo pazi na prehranu, no svaku priliku za opuštanje koristi za uživanje u slavonskim okusima.

Vrijeme izvan terena provodi mirno, najčešće uz PlayStation s prijateljima ili kartajući. Ta jednostavnost i privrženost korijenima Belji daju snagu i na terenu, gdje se od napadača ubojite ljevice očekuje da nastavi pisati posebnu priču hrvatskog nogometa.