Dinamo je na Sučiću zaradio velik novac. Evo koliki je profit plavih od 'novog Brozovića'

Sjećate li se filma 'Dobar posao u Italiji' iz 2003. s nizom filmskih zvijezda kao što su Mark Wahlberg, Charlize Theron, Donald Sutherland, Jason Statham...? Naslov tog filma lako može poslužiti i kad se govori o transferu Petra Sučića iz Dinama u Inter, s tim da u tom nogometnom poslu nitko nije opljačkan, kao što je u spomenutom filmu ukradena velika količina zlata, u ovom poslu koji je dogovoren između Maksimira i San Sira svi bi trebali profitirati.

Dinamo je već odbijao desetak milijuna eura za Sučića, kao što je odbio i više milijuna za Martina Baturinu, no sad su u Maksimiru procijenili da je 14 milijuna eura, plus 2,5 milijuna vjerojatnih bonusa, uz 10 posto od budućeg transfera, dobra ponuda i prihvatili su ju. I držimo da su dobro napravili, to prije jer Sučić još nije spreman za travnjak nakon loma metatarzalne kosti i pitanje je kad će početi igrati i koliko će mu trebati vremena da uhvati formu i onda je pitanje hoće li do ljeta držati tako visoku cijenu. A opet, ako brzo i još k tome kvalitetno ponovno proigra, pomoći će Dinamu u lovu na naslov prvaka.

Petar Sučić je odličan posao Dinama od prvog dana svog dolaska u Dinamo. Plavi su ga kupili od Zrinjskog za 200.000 eura i ostavili ga tamo na posudbi. Kad je Igor Bišćan, tadašnji trener Dinama, tražio pojačanja, dobio je odgovor iz kluba da ima puno igrača na posudbama, pa neka si izabere nekoga. I ostavio je u kadru Sučića koji je strelovito napredovao, stigao do reprezentacije, odigrao puno dobrih utakmica za Dinamo i sad zaslužio i taj transfer u veliki talijanski klub, a Dinamo se ponovno na tržištu postavio kao klub koji svoje igrače plasirana u velike klubove. Od ovakvog transfera profitirat će i Inter, dobio je kvalitetnog, sjajnog igrača, karakternog, a mladog, tek mu je 21 godina. Talijanski mediji uspoređuju ga s Marcelom Brozovićem, doduše drukčijeg karaktera, mirnijeg i povučenijeg. Navodno ga je Interu preporučio u sam Brozović.

Inter ga je uzeo zato što u veznjaku plavih vide ogroman potencijal, a isto tako i zato što je profil Sučića, mlad i održiv, igrač kakvog traži vodstvo kluba. Bude li na proljeće Sučić igrao kao prije ozljede, bude li opet dobar i u reprezentaciji, cijena bi mu mogla još narasti, pa je Interu bilo bolje kupiti ga sad dok još ne igra, dok se oporavlja nakon ozljede. Na ljeto će ga dobiti zdravog i spremnog i vjerujemo, a vjeruju i u Interu da će im biti pojačanje. Uz to, za Sučića je bilo još nekoliko zainteresiranih klubova, pa je Inter zato sad odlučio okončati ovaj posao.