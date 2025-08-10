Dinamo ima novo oružje koje može slomiti protivnike. Derbi s Rijekom bit će prvi veliki test

Dinamov trener Mario Kovačević nakon dvije utakmice na startu prvenstva dobio je nekoliko odgovora, ali mu i dalje ostaje dio upitnika nad glavom. Svakako je velika stvar ostvariti dvije pobjede s potpuno novom momčadi, uzeti šest bodova i pritom ne primiti nijedan pogodak. Nije to lako, možda čak ni očekivano, kad imate toliko novih igrača koji si na pripremama nisu znali ni imena.

Lisica razočarao na pripremama

Kad jedna momčad promijeni, tri, četiri igrača, treba joj vremena da se posloži na pravi način, a Dinamo je u svoje dvije startne postave, protiv Osijeka i Vukovara, imao devet novih. U polju je to bio samo Mišić, te uz njega vratar Nevistić.. I jasno je da sve linije u svakom trenutku teško mogu idealno funkcionirati.

Ono što može brinuti Kovačevića jest činjenica da mu je Osijek stvorio dvije, tri velike prilike, a Vukovar ih je stvorio isto toliko. Tko zna u kojem bi smjeru otišle te utakmice da su to suparnici iskoristili, kako bi plavi reagirali u rezultatskom minusu. Osim toga povremeno su imali problema s protokom lopte, ponovno su imali problema s branjenjem prekida, iako su stoperi Dominguez i McKenna puno toga očistili i u tim situacijama.

Zanimljivo je kako se snaga plavih okrenula s lijeve na desnu stranu. Bili smo na svim pripremnim utakmicama Dinama i tada je lijeva strana plavih bila fenomenalna. Doduše, tada je uglavnom Stojković igrao u vezi na lijevoj strani, na krilu je bio Vidović, a lijevi bek bio je Perez Vinlöf. Izgledalo je to odlično, Stojković i Vidović često su mijenjali mjesta, 'upadao' je Perez Vinlöf i tu su lomili suparnike.

No kad je počelo prvenstvo, desna strana našla se u fokusu. Istarski dvojac Valinčić – Lisica u dvije je utakmice 'ranjavao' suparnike. Valinčić je i u Osijeku bio igrač utakmice, a protiv Vukovara među najboljima. Lisica je, iskreno, bio razočaranje na pripremama, jedan od lošijih. I sam nam je prije nekoliko dana priznao da je bio jako nezadovoljan svojim predstavama, ustvrdio da mu je možda trebalo malo vremena za prilagodbu, ali protiv Osijeka i Vukovara bio je jako dobar, prodoran. UI obje utakmice bio je asistent za pogotke. Još da ima malo više preciznosti kad se nađe u prilikama, a bilo ih je u te dvije utakmice nekoliko, gdje bi mu bio kraj.

U svakom slučaju je neobično da jedno vrijeme 'caruje' jedna, a poslije druga strana.

– Ispada da je tako, na kraju je sada desna strana ofenzivnija od lijeve. Ali teško je na malom broju utakmica vidjeti sve – kazao je na tu temu trener Dinama Mario Kovačević.

Nije ni njemu lako posegnuti za nekim promjenama, pogotovu kad se pobjeđuje. Primjerice, Vidović je bio loš u Osijeku, i ofenzivno i pogotovu defenzivno, ali čovjek je zabio i na pripremama, pa i sad. Istina da je Hoxha unio više živosti i prodora kad je ušao umjesto Vidovića. Možda bi i Vidović bio življi da uz sebe u vezi ima Stojkovića, taj dečko je s klupe ušao i u Osijeku i sad u Maksimiru i donio puno toga. Villar je očito jako dobar igrač, ali zasad ne pokazuje ono što pokazuje Stojković.

Stojković zaslužuje minute

U svakom slučaju, u ove dvije utakmice vidjeli smo da je Dinamo odradio dobar posao u prijelaznom roku, na svim pozicijama ima barem dva, ako ne tri ili četiri igrača koji zaslužuju igrati u prvih jedanaest i onda ne čudi što plavi, kad naprave izmjene i osvježenja u momčadi, potpuno slome suparnika koji takva rješenja s klupe nema.

Kovačević je izjavio kako nije bedast, kako zna koliko ima kvalitetnih igrača i da će ih sve koristiti, no vidjet ćemo hoće li nešto mijenjati za sljedeći vikend kada plavima slijedi novi derbi igraju u Rijeci. Možda ne bi bilo loše kad bi malo zamijenio minutaže Villara i Stojkovića, pa da Stojković krene i odigra prvih 60 minuta, a Villar uđe bude li potrebe. Jer, ipak je Stojković ofenzivniji, konkretniji prema naprijed, iako je pitanje kakva će biti trenerova ideja i taktika za tu utakmicu na Rujevici. U ove prve dvije plavi nisu krenuli impresivno, pola sata je bilo dosta jalovosti, ali nakon toga su pokazali su znaju i mogu, a što je najvažnije – hoće. Lijepo je vidjeti da rade jedan za drugoga, neovisno tko je od njih bio na travnjaku, svi daju sve od sebe, trude se popraviti grešku suigrača, svi se nude u igri, nema 'skrivača... Zato držimo da je ovaj Dinamo na dobrom putu.