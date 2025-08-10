Trener Istre poludio i razbio vrata svlačionice: 'Jako sam ljut, ne možemo si to dopuštati'

U 2. kolu Hrvatske nogometne lige Istra i Lokomotiva podijelile su bodove odigravši 2:2. Gosti iz Zagreba poveli su već u 8. minuti preko Vukovića, no domaćini su u nastavku preokrenuli rezultat. Lawal je pogodio u 47., a Bangura u 77. minuti.
Istra je bila nadomak prve pobjede ove sezone, ali je Lokomotiva, iako s igračem manje, u četvrtoj minuti sudačke nadoknade izjednačila i odnijela bod. Trener Istre Goran Tomić teško je podnio takav rasplet i frustraciju je pokazao udarcem u vrata svlačionice.
"Ne znam stvarno što bih vam kazao nakon ovakve utakmice i dobivenog gola u zadnjim sekundama. Drugu utakmicu zaredom primamo gol iz nepažnje i umjesto da imamo četiri boda, sada smo tek na jednom. Jako sam ljut, stvarno ljut, jer ne možemo si dozvoliti takve propuste", izjavio je Tomić na konferenciji za medije.Štimac bijesan nakon remija: 'Nije ovo ono što ja želim!' Prozvao ih je poslije utakmice