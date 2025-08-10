Naši Portali
REMI U PULI

Trener Istre poludio i razbio vrata svlačionice: 'Jako sam ljut, ne možemo si to dopuštati'

Istra i Lokomotiva sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a
VL
Autor
vecernji.hr
10.08.2025.
u 18:40

"Ne znam stvarno što bih vam kazao nakon ovakve utakmice i dobivenog gola u zadnjim sekundama", rekao je Goran Tomić

U 2. kolu Hrvatske nogometne lige Istra i Lokomotiva podijelile su bodove odigravši 2:2. Gosti iz Zagreba poveli su već u 8. minuti preko Vukovića, no domaćini su u nastavku preokrenuli rezultat. Lawal je pogodio u 47., a Bangura u 77. minuti.

Istra je bila nadomak prve pobjede ove sezone, ali je Lokomotiva, iako s igračem manje, u četvrtoj minuti sudačke nadoknade izjednačila i odnijela bod. Trener Istre Goran Tomić teško je podnio takav rasplet i frustraciju je pokazao udarcem u vrata svlačionice.

"Ne znam stvarno što bih vam kazao nakon ovakve utakmice i dobivenog gola u zadnjim sekundama. Drugu utakmicu zaredom primamo gol iz nepažnje i umjesto da imamo četiri boda, sada smo tek na jednom. Jako sam ljut, stvarno ljut, jer ne možemo si dozvoliti takve propuste", izjavio je Tomić na konferenciji za medije.

