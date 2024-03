Dinamo godišnje troši 61 milijun eura, moraju se uvesti mjere štednje

Legenda kluba Velimir Zajec (68) izabran je za novog predsjednika hrvatskog nogometnog prvaka Dinama na Skupštini kluba koja je u nedjelju održana na maksimirskom stadionu. Od 60 članova na skupštini se pojavilo 52 zastupnika, a 31 glas je dobio Zajec, dok je njegov protukandidat Mirko Barišić, koji je vodio "modre" od travnja 2000. godine kada je naslijedio Zlatka Canjugu, dobio 19 glasova. Dva člana su bila suzdržana.

Zanimljivo, dan uoči Skupštine je predsjednik Nadzornog odbora GNK Dinamo Ognjen Naglić je ukazao na moguće "nepravilnosti i režiranje izbornog procesa u 2. izbornoj jedinici," te pozvao poziva Barišića da podnese neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Dinama. Uoči početka Skupštine održan je i Izvršni odbor na kojem je dio članova tražio odgodu skupštine za 60 dana i pad kvoruma, ali nisu u tome uspjeli.

Naglić odlazi s mjesta predsjednik Nazdornog odbora, a na Skupštini na kojoj je Zajec izabran je rekao:

- Dinamo je svake godine u ovo vrijeme prilično kritičan jer nema prihoda i troši se ono zarađeno. Trenutačno trošimo revolving kredit i pri kraju smo, ostalo je desetak posto toga kredita. Imamo neka potraživanja, koja dospijevaju za godinu, dvije, tri. Što je u ovom trenutku kritičnije nego prije? Situacija financijska je uvijek ista, ali proteklih godina smo na ljestvici stajali fantastično. Bilo je sasvim izvjesno da ćemo biti prvaci, a u ovom trenutku to nije tako.

Ako budemo prvaci, može se dogoditi da nam se poklopi i da idemo izravno u Ligu prvaka i financijske brige bi se smanjile. Trošimo 61 milijun eura godišnje i to je jako puno. Puno i zarađujemo, ali će se morati razmišljati o sustavnim mjerama štednje jer ćemo prihode teško povećati - rekao je Naglić i dodao:

- U svim tim godinama je prema novoj optužnici i presudi nestao jedan novi stadion. Moje pitanje je kako se to uspjelo dogoditi? U našem sustavu postoji rupa. Moramo tu rupu zatvoriti. Revizije gledaju slažu li se brojke i je li sve potpisano, ali oni ne ulaze u sukus, a sukus je da netko može napraviti nešto što je štetno za klub. To se već i dogodilo i o tome je donesena presuda. Tu se mora naći mehanizam obrane, da se to što se dogodilo više nikad ne ponovi. Jer, ako su postojale te tri razine osiguranja, a nestalo je užasno puno novca, onda negdje postoji rupa. Što se ostalog tiče, jako mi je drago što se ovo danas dogodilo.

Dinamov financijski direktor Anđelko Latinčić je iznio je financijsko stanje za 2023. godinu kazavši kako su prihodi kluba bili 66 milijuna, a rashodi 61 milijun eura.