Detalji iz sudnice: Becker kolabirao nakon što je saznao da ide u zatvor, iznijeli su ga van!

Legendarni njemački tenisač Boris Becker osuđen je na dvije i pol godine zatvora zbog pronevjere, odlučio je sud u Londonu pa najmlađeg osvajača Wimbledona bacio u očaj.

Detalji nakon presude satima su "putovali" do javnosti, što ne čudi jer Becker nije podnio presudu na miran način. Tijekom kompletnog saslušanja bio je neuobičajeno jako crven u licu, a nakon izricanja zatvorske kazne je kolabirao i čuvari su ga morali iznijeti van, doznaje Bild.

Dobre vijesti za njega su što iza rešetaka mora provesti minimalno polovicu kazne, što je 15 mjeseci. Zbog dobrog bi vladanja ostatak mogao "ispucati" na slobodi, uvjetno. No ni to mu nije najbolje "sjelo".

Što nekako čudi jer situacija u kakvoj se nalazio posljednjih godina bila je više nego kaotična, a silne optužbe na njegov račun, nisu se mogle ignorirati ni kamuflirati, koliko god se on trudio pa na kraju zbog toga i dodatno izgubio kredite u očima zakona.

Former tennis player Boris Becker arrives with his partner Lilian de Carvalho Monteiro at Southwark Crown Court for his bankruptcy offences trial in London, Britain, March 21, 2022.

Optužbe su uključivale devet točaka za skrivanje trofeja s turnira Wimbledon i Australian Open i nagrada i sedam za prikrivanje imovine procijenjene na više od 1,5 milijuna eura, među kojom su dionice, stan u Londonu i dvije nekretnine u Njemačkoj te gotovina.

Šesterostruki osvajač Grand Slam turnira, danas stanovnik Londona, optužen je po 24 točke optužnice zbog kojih mu je prijetilo do sedam godina zatvora, ali okrivljen je po njih četiri, što znači da je prošao bitno bolje od onoga kako je mogao. Još na pripremnom ročištu tvrdio je da je nevin, ali dokazi su ga demantirali.

Te četiri stavke prema kojima je osuđen su uklanjanje imovine, dvije se tiču izostanka otkrivanja imovine i na kraju, prikrivanje dugovanja.

Inače, visoki londonski sud proglasio je Beckerov bankrot 21. lipnja 2017. na temelju zahtjeva banke, a u okviru sporazuma bio je dužan otkriti svu svoju imovinu. A Beckerovi dugovi uistinu su astronomski - u trenutku stečaja bili su procijenjeni na čak 50 milijuna britanskih funta!

U takav financijski horor, između ostalog, Beckera su odvele neke promašene investicije, ali i život na visokoj nozi. Osim toga, skupo ga je stajao i njegov prilično turbulentni ljubavni život. Svojoj prvoj supruzi Barbari morao je najprije isplatiti 2,5 milijuna američkih dolara ugovorenih predbračnim ugovorom, a potom joj je prepustio i 14,4 milijuna dolara nagodbe te stan na ekskluzivnom otoku Fisher i skrbništvo nad sinovima Eliasom i Noahom.

