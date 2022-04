Legendarni tenisač osuđen na dvije i pol godine zatvora zbog financijskih prevara!

Boris Becker je zbog financijskih prevara osuđen na dvije i pol godine na sudu u Londonu! Optužbe su uključivale devet točaka za skrivanje trofeja s turnira Wimbledon i Australian Open i nagrada i sedam za prikrivanje imovine procijenjene na više od 1,5 milijuna eura, među kojom su dionice, stan u Londonu i dvije nekretnine u Njemačkoj te gotovina.

Šesterostruki osvajač Grand Slam turnira, danas stanovnik Londona, optužen je po 24 točke optužnice zbog kojih mu je prijetilo do sedam godina zatvora, ali okrivljen je po njih četiri, što znači da je prošao bitno bolje od onoga kako je mogao. Još na pripremnom ročištu tvrdio je da je nevin, ali dokazi su ga demantirali.

Te četiri stavke prema kojima je osuđen su uklanjanje imovine, dvije se tiču izostanka otkrivanja imovine i na kraju, prikrivanje dugovanja.

Inače, visoki londonski sud proglasio je Beckerov bankrot 21. lipnja 2017. na temelju zahtjeva banke, a u okviru sporazuma bio je dužan otkriti svu svoju imovinu.

A Beckerovi dugovi uistinu su astronomski - u trenutku stečaja bili su procijenjeni na čak 50 milijuna britanskih funta!

Pa kako je čovjek koji je u karijeri osvojio tri od četiri Grand Slama, bio prvi tenisač svijeta i samo od nagrada na turnirima zaradio više od 25 milijuna dolara (po zaradi 14. tenisač u povijesti) uspio propasti?

Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS Former tennis player Boris Becker arrives with his partner Lilian de Carvalho Monteiro at Southwark Crown Court for his bankruptcy offences trial in London, Britain, April 5, 2022. REUTERS/Tom Nicholson Photo: TOM NICHOLSON/REUTERS

U takav financijski horor Beckera su odvele neke promašene investicije, ali i život na visokoj nozi. Osim toga, skupo ga je stajao i njegov prilično turbulentni ljubavni život. Svojoj prvoj supruzi Barbari morao je najprije isplatiti 2,5 milijuna dolara ugovorenih predbračnim ugovorom, a potom joj je prepustio i 14,4 milijuna dolara nagodbe te stan na ekskluzivnom otoku Fisher i skrbništvo nad sinovima Eliasom i Noahom.

Osim njih, Becker je otac i malog Amadeusa kojeg je dobio s nizozemskom manekenkom Sharley Kerssenberg, ali i 17-godišnje Anne koju je dobio s ruskom manekenkom Angelom Ermakovom. A ona je začeta u jednom londonskom restoranu, što tenisač spominje i u svojoj autobiografiji. S obzirom na to da Becker živi u Londonu, i to u kvartu u kojem je i slavni teniski kompleks Wimbledon, londonski trgovački sud posegnut će i za tom nekretninom, baš kao i za stanovima u Münchenu, Monte Carlu, Miamiju i Schwyzu.

Becker se nakon teniske karijere okušao u igranju pokera, snimao je reklame, a dvije je godine bio i trener Novaka Đokovića. Srpski tenisač mu se, vidjevši kamo sve to vodi, zahvalio na suradnji.

Becker se nakon toga (bezuspješno) na sve načine pokušavao izvući iz financijskog škripca. Jedno je vrijeme usluge virutalnih teniskih tečajeva nudio preko društvenih mreža. Vjerovali ili ne, Beckera ste virtualno mogli angažirati za samo 300 kuna.

Jedan od trofeja uz koje je najviše sentimentalno vezan sigurno je pobjednički pehar iz Wimbledona osvojen 1985. godine. Becker je te godine, sa samo 17 godina, postao najmlađi pobjednik najpopularnijeg teniskog turnira. No, čini se da će ostati i bez njega što i simbolično govori o životnom krahu legendarnog njemačkog tenisača.

>>> Boris Becker s osmijehom na licu proživljavao je cijeli proces