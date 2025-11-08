Derbi kola: Evo sastava Hajduka za Osijek, Livaja priliku čeka s klupe

Hajduk i Osijek u 17:45 na Poljudu (MaxSport1) igraju utakmicu 13. kola SuperSport HNL-a. Splićani su u prošlom kolu remizirali sa Slaven Belupom i prekinuli niz od četiri uzastopne pobjede u hrvatskom prvenstvu, no i dalje se nalaze na prvom mjestu, s bodom više od Dinama.

Osijek je pak posljednjeplasirani s deset bodova, jednim manje od Vukovara koji ima utakmicu više. Loši rezultati doveli su do smjene trenera Simona Rožmana, kojeg je naslijedio Željko Sopić. U debiju na klupi slavonskog sastava odigrao je 0:0 s Varaždinom na Opus Areni.

Trener Gonzalo Garcia na konferenciji za medije potvrdio je da će Marko Livaja i Ante Rebić konkurirati za nastup nakon problema s ozljedama, dok su braniči Ismael Diallo i Marino Skelin ozlijeđeni. Livaja, kapetan i najveća zvijezda Hajduka, nije 100 posto fizički spreman te neće biti u prvom sastavu. Minutaža će mu, prema riječima trenera Garcije, ovisiti o razvoju utakmice.

Michele Šego bi stoga trebao zauzeti mjesto u vrhu napada, dok bi iza njega trebao biti Rokas Pukštas, povratnik nakon odrađene suspenzije zbog žutih kartona. Prvih 11 Hajduka protiv Osijeka moglo bi izgledati ovako (4-2-3-1): Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Krovinović, Pajaziti - Almena, Pukštas, Rebić - Šego.

S druge strane, trener Osijeka Željko Sopić ima većih problema s ozljedama igrača. Nema Jugovića zbog ozljede lista, Vrbančić će biti dugo van terena, a Toure ima problema s koljenom. Upitan je i Farkaš, koji ima problem s ozljedom ramena. Dobra vijest za Osijek je povratak Hasića nakon suspenzije, a u konkurenciji će nakon teške ozljede koljena biti mladi Anton Matković.

Očekivani sastav Osijeka (4-1-4-1): Malenica - Guedes, Jelenić, Mkrtčjan, Jurišić - Babec - Čolina, Šopov, Mikolčić, Omerović - Jakupović.