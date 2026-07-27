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U ČETVRTAK

Evo tko će suditi Hajduku uzvratnu utakmicu protiv Pafosa

Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
27.07.2026.
u 22:01
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Sudačka četvorka za ovaj susret dolazi iz Poljske. Glavni sudac je Pawel Raczkowski, pomagat će mu Marcin Boniek i Bartosz Heinig, a četvrti sudac je Patryk Gryckiewicz.

Hajduk u četvrtak s početkom u 19 sati po hrvatskom vremenu (20 sati po lokalnom) igra uzvratnu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa u Limassolu. 

Bijeli na Cipar stižu s prednošću nakon što su u prvoj utakmici na Poljudu pobijedili s 2:0. Prvi pogodak postigao je Michele Šego iz slobodnog udarca, a drugi je djelo Darija Melnjaka na asistenciju Mathieu Acapandija

Pafos FC domaće utakmice igra u svom matičnom gradu Pafosu, ali europske susrete igraju na stadionu Alphamega u Limassolu budući da njihov stadion ne zadovoljava kriterije za odigravanje europskih utakmica. Stadion Alphamega na kojem će se igrati utakmica Pafos - Hajduk ima kapacitet od 10800 gledatelja.

Sudačka četvorka za ovaj susret dolazi iz Poljske. Glavni sudac je Pawel Raczkowski, pomagat će mu Marcin Boniek i Bartosz Heinig, a četvrti sudac je Patryk Gryckiewicz.

VAR sudac je Stuart Attwell iz Engleske, a asistent VAR suca Piotr Urban iz Poljske. 
Ključne riječi
sudac Pafos Hajduk

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