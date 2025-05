Derbi Dinama i Hajduka obilježava jedna bizarna stvar. Ovaj podatak se čini gotovo nemogućim

Vječni derbi Hajduka i Dinama na Poljudu ove subote nosi veću težinu možda čak i nego što je ikad nosio. Četiri kola prije kraja između bijelih i plavih je samo jedan bod razlike na ljestvici, a uz tu bodovnu napetost je tu i ta sad već toliko spominjana Hajdukova suša ligaških trofeja koja traje gotovo 20 godina. Budući da smo vam nerijetko uoči derbija donosili kompletne povijesne preglede najvažnije nogometne utakmice u Hrvatskoj, ili vam pak donosili preglede derbija od hrvatske samostalnosti, ovaj put smo se s obzirom na okolnosti odlučili izabrati nešto drukčiji vremenski okvir - pregled derbija otkako je Hajduk zadnji put osvojio naslov (ljeto 2005.). Svi podaci se u ovom tekstu, dakle, odnose na derbije početno s utakmicom Dinama i Hajduka na Maksimiru 11. rujna 2005. godine pa nadalje.

Teških devet sezona

U tom periodu odigrano je 88 derbija, a Dinamo je u međusobnim ogledima znatno uspješniji. Plavi su ostvarili 43 pobjede, za razliku od Hajduka koji ih je u zadnjih 20 godina ostvario 18, dok je 27 utakmica završilo bez pobjednika. Prije dvije sezone je ta statistika izgledala još i lošije za Hajduk, ali su 'majstori s mora' u posljednje vrijeme malo popravili taj omjer. U najrecentnijih osam derbija Hajduk ima četiri pobjede, Dinamo dvije uz dva remija.

Najčešći rezultat u derbijima u zadnjih 20 godina bio je 1:0 (bilo za jedne ili za druge) koji se dogodio u 21 navratu. Idući najčešći rezultati su prvo nepoželjni 0:0 koji se dogodio 11 puta, a zatim rezultati 2:1 ili 2:0 koji su se oba dogodili po 10 puta. Blizu je i ishod od 1:1 kojim se derbi završio devet puta. Od tih 88 derbija čak se u 51 navratu dogodilo da na dvoboju Dinama i Hajduka padne dva gola ili manje, a samo se tri puta dogodilo da padne pet golova, nijednom više od pet u ovom vremenskom okviru. Što se tiče uvjerljivih pobjeda, zanimljiv je podatak da se u 12 navrata tijekom ovog perioda dogodila pobjeda s tri ili više pogodaka razlike, a čak 11 od tih 12 je ostvario Dinamo, tek jednu Hajduk. Unatoč iznimkama, generalno u dvobojima Dinama i Hajduka od sezone 05/06 ne pada puno golova, što nam najbolje govori i prosjek od 2,11 golova po utakmici, dok u tom istom periodu prosjek HNL-a iznosi 2,68 golova po utakmici.

Navijači Hajduka će ovih 20 godina predstaviti kao 20 godina agonije, patnje i naizgled neprestanog čekanja, a pogled na HNL ljestvice u tom periodu pokazuju zašto se ljubitelji splitskog kluba tako osjećaju. Dok je Dinamo u proteklih 19 sezona od zadnjeg Hajdukovog naslova 18 puta bio prvi i jednom drugi, bijelima ta bilanca izgleda znatno drukčije. Hajduk je bio drugi u manje od pola tih sezona, tek sedam puta, a 12 puta su bili lošije plasirani od tog drugog mjesta; šest puta treći te po triput četvrti i peti. Hajduk je od 2012. do 2021. godine nanizao čak devet sezona u kojima nije uspio doći ni do drugog mjesta, da bi se u posljednje tri sezone ipak vratio nešto bliže vrhu s dva druga mjesta.

Bizarnost autogolova

Vratimo se ipak na same derbije i na individualce. Iako na vječnim ljestvicama vladaju imena poput Franje Wölfla i Slavena Zambate, u ovom našem vremenskom okviru najbolji strijelac derbija je sadašnji igrač preostalog pretendenta za naslov Rijeke, Duje Čop. On je u derbijima igrao i za Dinamo i za Hajduk, ali je sve svoje pogotke u međusobnim dvobojima zabio u plavom dresu, njih osam. Na diobi drugog mjesta od jeseni 2005, pa do danas su Mijo Caktaš te 'Mr. Derby' El Arabi Hilal Soudani s po sedam pogodaka, a treće mjesto s po šest pogodaka dijele šestorica igrača: Eduardo Da Silva, Mario Mandžukić, Junior Fernandes, Mario Gavranović, Mislav Oršić te Marko Livaja. Jedina dva igrača koja su u ovom periodu zabila hat-trick na derbiju u Eduardo te Čileanac Angelo Henriquez, dok je još 13 igrača uspijevalo zabiti po dva pogotka u jednom derbiju. Birano i 'bizarno' društvo od igrača koji su zabili autogol na ovim derbijima čine isključivo Dinamovi igrači: Dejan Lovren, Zvonko Pamić, Kevin Theophile-Catherine te Bartol Franjić.

Za kraj još malo individualnih podataka, ali sada o sucima. Točno 20 različitih sudaca je dijelilo pravdu na derbijima u ovom periodu, a apsolutni rekorder po broju derbija u zadnjih 20 godina je Ivan Bebek s 22 odsuđena derbija, čak 15 više od prvog pratitelja Igora Pajača (7). Među pet najčešćih se još nalaze i Ante Vučemilović-Šimunović, Vlado Svilokos i Mario Zebec, svi oni su sudili po šest derbija.