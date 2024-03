Denis Oroši smetao nam je u Skupštini Dinama, a Franjo Tuđman, potvrđeni partizanovac na čelu države, nije

Kruno Jurčić

Osvajanje HNL-a je zabluda hrvatskih klubova. Koristi od toga imaju predsjednik i sportski direktor

– Jedan od razloga moga odlaska, najprije u Saudijsku Arabiju, a potom i u Emirate te u Egipat želja je za odmakom od tih domaćih zbivanja. To me pomalo počelo opterećivati, iako sam bio sporedni lik u toj priči, ali htio-ne htio, ja živim nogomet, i moji prijatelji, pa onda stalno to komentiramo – to je sve dosta mučno.