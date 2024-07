Debakl Francuske na Olimpijskim igrama! Doživjeli i drugi težak poraz

Francuska rukometna reprezentacija proživljava teške dane tijekom Olimpijskih igara na domaćem tlu. U prvoj su utakmici poraženi od Danske s golemih 37:29. Drugo kolo rukometnog turnira aktualnim olimpijskim pobjednicima i europskim prvacima nije donijelo ništa bolju sreću. Izgubili su od Norveške rezultatom 27:22 i njihov plasman u iduću fazu natjecanja je pod velikim upitnikom.

Norvežani su već u ranoj fazi utakmice uspjeli stvoriti prednost od nekoliko golova. U jednom trenutku su se popeli i do 10:5, a do kraja poluvremena uspješno su zadržali veliku prednost i na odmor otišli s rezultatom 16:11. Tijekom utakmice su Francuzi uspijevali ponešto istopiti prednost, no Norveška navala bi ih vratila na 4-5 golova prednosti.

Luka Karabatić i Dika Mem su se iskazali u golgeterskom dijelu i uspijevali zadati nekoliko golova protivničkoj momčadi, no udarci iz daljine su predstavljali nemoguću zagonetku za obranu domaćina i njihovog vratara. Iskazao se i norveški vratar Kristian Sæverås koji je Hugu Descatu u 49. minuti obranio sedmerac.

Posljednjih deset minuta utakmice dočekano je s i dalje velikom prednosti Norvežana i rezultatom 24:19. Frustracija se počela vidjeti među francuskim rukometašima kada su Prandi pa Richardson u 53. minuti pogodili u blok. Sæverås je obranio još jedan sedmerac, a faul u napadu četiri minute prije kraja označio je kraj francuskih nada. Do kraja skupine Francuzi još igraju s Argentinom, Mađarskom i Egiptom.