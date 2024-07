Davor Šuker u vezi je s atraktivnom poduzetnicom iz Zagreba? Otkrivena pozadina ljubavne priče

OBJAVLJENO JE

Nekadašnji hajdukov dragulj ima novi klub, igrat će u jednoj od najjačih liga na svijetu

Biuk je potpisao ugovor do 30. lipnja 2029. On je od siječnja do lipnja nastupio u 11 utakmica prilikom kojih je jednom asistirao za pogodak. Valladolid je sezonu završio na drugom mjestu druge španjolske lige, s dva boda zaostatka za prvakom Leganesom