Darijo Srna oprostio se od legende Šahtara, ubili su ga Rusi tijekom opsade

Volodimir Rogovski (68), bivši igrač Šahtara, poginuo je tijekom ruske agresije na ukrajinski grad Herson.

"Volodimir Rogovski je igrao za Šahtar od 1975. do 1982. godine, upisao je 224 nastupa i postigao 25 golova. Vladimir je postigao prvi pogodak Šahtara u europskim natjecanjima protiv Dynama Berlin u Kupu UEFA 1976/77.", stoji na stranici Šahtara.

