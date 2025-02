Danac otkrio: 'Čuo sam se s Duvnjakom, bio je jako uzrujan, a onda se dogodio preokret'

Lijevo krilo danske rukometne reprezentacije, Magnus Landin Jacobsen, suigrač je našeg kapetana Domagoja Duvnjaka u njemačkom Kielu. Landin je uoči današnjeg finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Danske (18 sati) govorio o svom suigraču i dobrom prijatelju.

- On mi je jedan od najboljih prijatelja u sportu. Znam da nikada s reprezentacijom nije osvojio veliko natjecanje. I znam da on to može učiniti, ali ne danas i ne protiv nas - rekao je 29-godišnjak iz redova danske reprezentacije.

Danska je na protekla tri svjetska prvenstva uzela zlatnu medalju, a u toj su zemlji svi uvjereni da će se njihova velika serija nastaviti i nakon današnjeg finala u norveškom Oslu. Landin, koji s Duvnjakom u Kielu igra od 2018. godine, otkriva da je s Duvnjakom bio u kontaktu i za vrijeme ovog turnira.

- Nazvao sam ga nakon prve njihove utakmice protiv Bahreina. Pričali smo telefonski, bio je jako uzrujan zbog ozljede i svega toga što mu se dogodilo. No, onda se dogodio preokret. Rekao mi je da će se uspjeti vratiti i to je bilo to. Za dvije utakmice opet je bio na terenu - dodao je Landin.