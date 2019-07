Dan zajedništva, ponosa i sreće: Odjenite kockaste dresove, izađite na ulicu i slavite!

Organizatori bez granica u suradnji sa Večernjim listom, Sportskim novostima, HTV-om i Hrvatskom turističkom zajednicom, pokrenuli su iz Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije inicijativu da se 16. srpnja, dan dočeka hrvatskih nogometnih reprezentativaca sa SP-a iz Rusije obilježava kao Dan zajedništva, ponosa i sreće.

Inicijativi se pridružila i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Godinu dana prošlo je od Svjetskog prvenstva u Rusiji, od veličanstvenog uspjeha Hrvatske reprezentacije, od onih mjesec dana koji su ujedinili Hrvatsku, od onog trenutka kada je Hrvatska bila najsretnija zemlja na svijetu. Vrhunac je na kraju bio u onom dugom danu kada su Vatreni pet i pol sati putovali u otvorenom autobusu od zagrebačke zračne luke do Trga bana Jelačića, gdje ih je dočekalo preko pola milijuna ljudi.

Da se prisjetimo i ne zaboravimo, Silvije Šimac, producent Organizatora bez granica, odlučio se prihvatiti organizacije obilježavanja toga dana, toga 16. srpnja.

– Prije dvije godine pokrenuli smo festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija pod nazivom SVI ZAJEDNO HRVATSKO NAJ u Vukovaru, simbolu hrvatskog zajedništva, koji je održan i u svibnju i gdje nam je ambasador bio nogometni izbornik Zlatko Dalić. On je u jednom od svojih obraćanja medijima rekao kako bi volio da se taj 16. srpnja, datum kada je hrvatska nogometna reprezentacija imala onaj nevjerojatan spontani doček koji nikoga nije ostavio ravnodušnim, od sada obilježava kao Dan zajedništva, ponosa i sreće. Pa smo onda odlučili to i pokrenuti. Uputili smo poziv svim gradovima i općinama te turističkim zajednicama da pripreme neki program, ovisno o svojim mogućnostima, na svojim ulicama, trgovima i rivama, u vremenu od 20 do 23 sata, uvjeren u dobar odaziv poručuje Šimac i poziva Hrvate u domovini i svijetu da se pridruže u obilježavanju tog posebnog dana.

– Želja nam je da na taj dan što veći broj naših građana iziđu na ulice, da odjenu kockaste dresove, uzmu navijačke rekvizite i da svi zajedno proslavimo. Nadamo se da će tijekom vremena to doista u Hrvatskoj zaživjeti kao Dan zajedništva, ponosa i sreće. Pokažimo zajedništvo i budimo svi taj dan u kockicama, obilježimo ga i proslavimo onako kako taj dan to zaslužuje, ma gdje bili. Prigoda je to da svim gostima i strancima putem brojnih medija pokažemo da je Hrvatska puna života, da znamo iskazati zajedništvo kad se za to ukaže potreba, da smo ponosni na svoje Vatrene i sve uspješne sportaše, te da taj dan ispunimo pozitivnim emocijama, ponosom i pokažemo snagu zajedništva – rekao je Aleksandar Kovačević, autor projekta.

Do sada se inicijativi priključilo preko 20 gradova iz Hrvatske (Ilok, Vukovar, Đakovo, Dubrovnik, Zadar, Rijeka, Donji Miholjac, Bjelovar, Kostrena, Ploče, Sinj, Ogulin, Pula, Vinkovci, Grubišno polje…) a javljaju se i dalje. Moram naglasiti da se s velikim oduševljenjem uključio i Grad Ljubuški koji priprema centralno obilježavanje za BIH. Odlična je i podrška medija diljem Hrvatske i uvjeren sam kako će se 16.7. i narednih godina obilježavati kao Dan zajedništva, ponosa i sreće, izjavljuje Šimac.

Sportski program HTV-a također se priprema za ovaj projekt.

– Obilježit ćemo taj dan na pravi način. Voditelj cijelog projekta će biti Ivan Dorijan Molnar, koji će voditi večernju emisiju u studiju i gdje će nam jedan od gostiju biti i izbornik Zlatko Dalić. Cilj je obnoviti uspomene na nezaboravni Mundijal. Imat ćemo javljanja uživo po gradovima, priloge o hrvatskom putu na SP-u.

Emisija pod nazivom „Kako smo dočekali vatrene“ emitirat će se u terminu od 21 do 23 sata na HTV 1.