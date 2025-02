Damir Mišković pozvao novinare i poslao jasnu poruku navijačima koji ga kritziraju, sve je rekao

Poziv novinarima stigao je rano ujutro, a press-konferenciju imao je Damir Mišković u 8.30 sati. Nikada tako rano, zaista. U 13 godina njegovog mandata na čelu NK Rijeke, ne sjećamo se ranojutarnjih obraćanja ovakvoga tipa. No, nije se ništa epohalno, neočekivano dogodilo. Gazda NK Rijeke htio je samo novinarima razjasniti aktualno stanje u klubu.

Navijači su ogorčeni zadnjim događanjima, kulminacija toga uslijedila je nakon prvog ovosezonskog poraza u HNL-u na gostovanju u Varaždinu. Rijeka je na polusezoni ostala bez tri ključna igrača. Klub su napustili Niko Galešić, koji je transferiran u Dinamo, Marco Pašalić i Ivan Smolčić. I dok se za Pašalića, povremenog hrvatskog reprezentativca još od ranije interesirao Orlando City, prodaja kapetana Rijeke u talijanski Como odjeknula je poput bombe. Smolčić je ostao kako bi odigrao susret u Varaždinu nakon kojega je otišao u redove talijanskog kluba.

- Napravili smo par odličnih transfera ovog ljeta, ekipa se posložila i sada imamo prvo mjesto. Danas tu imamo i televizije, rijetko negdje piše da je Rijeka prva. Ja ću reći, danas će valjda netko reći da je Rijeka prva. I dalje igramo odlično, imamo odličan stožer i sportski segment koji iz godine u godinu pokazuje da Rijeka ide svojim putem - rekao je Mišković u uvodu.

Dotaknuo se poslovanja Rijeke:

- Pokušavamo napraviti najbolje za ovaj klub i pokazali smo to. Zadnjih 13 godina smo drugi klub u Hrvatskoj. Za financijske uvjete koje ima Rijeka to su fantastični rezultati. Biti drugi klub u Hrvatskoj u kontinuitetu je veliki uspjeh. Moglo se bolje, ali se moglo i gore. Dajemo sve od sebe da bude bolje. Imamo fantastičnu infrastrukturu koju smo sami izgradili, nitko nam oko toga nije pomogao.

Iz godine u godinu puno se priča o njegovom dolasku u klub.

- Došli smo u Rijeku 2012. godine, fama je nastala oko Social Sporta. On je davao 150 tisuća eura mjesečno, to je bio ugovor na tri godine. Mi danas trošimo puno više. Sve što je Social Sport dao Rijeci je vraćeno osim kredita za Rujevicu. Radimo fame. Rijeka od prvog dana otkako sam došao je funkcionirala isto. Do dana današnjeg ništa se nije promijenilo. Rijeka se mora sama financirati, a to se može samo kroz transfere. To je tako bilo i bit će dok sam ja ovdje.

Na novinarsko pitanje zašto se neki igrači prodaju sada kad je Rijeka prva na ljestvici, rekao je:

- Jako jednostavno. Svi smo pametni što se toga tiče. Rijeci mjesečno treba oko 1.35 milijuna eura za poslovanje. To je 9 milijuna do ljetnog prijelaznog roka. Toliko moramo skupiti da bi redovno poslovali do kraja srpnja. Ako ti imaš na računu 100 tisuća eura, a moraš isplatiti plaće, odakle ćeš ih namaknuti? Rijeka nema sponzore ni gradske ni državne koji će joj pomagati. Ja kao predsjednik neću dopustiti da Rijeka ide u neke dugove kao što smo prošle godine napravili. Vratili smo se zbog dobrih transfera. Ja kao odgovorna osoba u NK Rijeci to ne mogu dozvoliti.

- To ne znači da mi ne idemo na prvo mjesto. Doveli smo adekvatne zamjene, iskusne igrače koji odmah mogu nastaviti borbu za naslov. Da je bila ideja da se nećemo boriti za naslov uzeo bih dva klinca i tako bi nastavili. Odlučili smo - uzet ćemo Škorića i Čopa, uzet ćemo reprezentativca Makedonije na desnom beku... Pokušat ćemo biti prvi. Ništa se neće dogoditi ako ne budemo prvi, ali da bi klub funkcionirao treba imati novaca. Jedini način za to je prodaja igrača - istaknuo je Mišković.

- Ti ako igračima ne isplatiš dva mjeseca plaću, oni imaju pravo raskinuti ugovor na štetu kluba. Dakle, mogu otići, a ti ih moraš platiti svejedno. UEFA svaka dva mjeseca "češlja" sve, obavljamo li svoje obaveze. Ako je ja ne ispunim, blokiraju nas. Ja moram prvo misliti da osiguramo financije, a onda na druge stvari. Sportski segment je dao sve najbolje da dovede adekvatne zamjene. E sad, hoće li se oni uklopiti, ne znam. Doveli smo Pericu i Andrića ovo ljeto, odlične igrače. Mislio sam da će dati 20 golova, dali su jedan. To ne znači da su oni loši, ali imali smo najbolju namjeru. Idemo dalje. Kako da ja zabranim Smolčiću ligu petice? Dečko je potekao iz naše škole, svi su ga otpisivali, mi nismo htjeli dati da on ide. Vjerovao sam u njega i njegov rad. Pokazalo se da je dečko ispao fantastičan. Kako da ja Pašaliću zabranim da ima milijun eura plaću? Najlakše je kritizirati sa strane. Ja bih volio čuti kako da to napravim da bude drugačije... Zašto je Dinamo prodao Sučića? Čovjek ima 21 godinu, igra za reprezentaciju, može doći na 40 milijuna. Zašto su ga prodali, a puni su kao brod? Klub ne odlučuje sam. Za Pašalića smo imali na ljeto puno bolje ponude od ove, pa nije htio ići. Ponosan sam što u ovih 13 godina nijednom nije kasnila nijedna plaća nikome u radnoj zajednici. Svakome tko dovede bilo kakvog sponzora ja dajem 10 posto provizije - nastavio je Mišković.

- Neka Galešićevi agenti pokažu ponude koje su imali osim Dinamove. On je htio ići u Dinamo! Na ljeto je razgovarao s njima, a da sam ga držao do idućeg ljeta, mogao je otići besplatno. Nije bilo bolje ponude. Ni Ivanović ni Frigan ni Pašalić nisu išli u Dinamo. Nisam ja baš toliko lud - rekao je Mišković i pojasnio kako je Niko Janković bio dijelom dogovora pa se Dinamo odrekao dijela budućeg transfera, dok Gabrijel Rukavina nije bio dio tog posla.

Najavio je i mogućnost dolaska mladog austrijskog napadača hrvatskih korijena, 19-godišnjeg Leona Grgića,

- Htjeli smo ga dovesti prvog dana priprema, nadam se da dolazi, ali čekamo Sturm. Igrači čekaju bogatije ponude i to je normalno.

Zbog rasta govora mržnje u komentarima i Rijeka će krenuti putem Hajduka.

- Od sutra i mi gasimo Facebook komentare. Ne može se svaki dan vrijeđati obitelji! Većina tih komentara ni ne dolazi iz Rijeke.

Za kraj, rekao je ponešto o novom stadionu, ali i o prodaji kluba koja se svako malo provlači kroz javni prostor.

- Nećemo graditi krov ako se bude gradila Kantrida. Ako ne, onda ćemo natkrivati Rujevicu, ali to košta osam, devet milijuna eura. Prodaja kluba? Daj Bože, stalno stižu ponude koje ja ne vidim. Stiehl, Lürssen itd. Jedini konkretni bili su Kinezi - zaključio je Mišković.