Navijači Rijeke prozivaju Miškovića nakon poraza: 'Sve rasprodaj! Nek igra čistačica drugu utakmicu'

Nogometaši Rijeke upisali su prvi poraz u HNL-sezoni. U 20. kolu bolji je od njih bio Varaždin rezultatom 1:0. Rijeka je ostala na prvom mjestu na ljestvici, iako će je u nedjelju imati priliku prestići Hajduk. Pobijedi li momčad Gennara Gattusa na gostovanju kod Lokomotive, imat će bod više od Rijeke. Dakako, nije nevažno niti to kako će završiti derbi ovog kola kojeg igraju Osijek i Dinamo. Dobije li aktualni prvak, situacija na ljestvici ponovno će se maksimalno zakomplicirati.

Navijači Rijeke nisu zadovoljni najnovijim događanjima u klubu. Zapravo, sve je počelo još krajem prošle godine kada ja postalo jasno da će Niko Galešić karijeru nastaviti u Dinamu. Za mnoge najbolji stoper HNL-a prodan je za tri milijuna eura najžešćem konkurentu u borbi za naslov. Iako su na Rujevicu nakon toga stigli Mile Škorić, a potom i Luka Menalo i Duje Čop kao pojačanja u ofenzivi, sve se ponovno zakuhalo krajem ovoga tjedna. Najprije je stigla informacija kako je Marco Pašalić, povremeni hrvatski reprezentativac i jedan od ključnih igrača prodan u Ameriku, točnije u MLS-klub Orlando City. Nedugo zatim, stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je da je kapetan Rijeke Ivan Smolčić pred potpisom za talijanskog prvoligaša Como.

Smolčić je ove subote u Varaždinu odigrao cijelu utakmicu, ali pretpostavlja se da će mu to biti posljednja u riječkom dresu pred odlazak u Italiju. U Rijeci nema ozlijeđenog stopera Stjepana Radeljića, a sada su kadar trenera Radomira Đalovića snašle nove nedolje. Rijeka je u Varaždinu dobila dva crvena kartona tako da u sljedećem kolu protiv Istre 1961 neće moći nastupiti Mladen Devetak i Toni Fruk. Kada se tome doda da je treći žuti karton dobio Duje Čop, pojačanje koje je iz Lokomotive prenijelo dva žuta kartona, problemi postaju još veći. Naročito ako se transferi Pašalića i Smolčića potvrde, što se očekuje vrlo brzo.

Navijači su bijesni, mnogi od njih se ne mogu pomiriti s realnošču koja je ista iz sezone u sezonu. Popularna riječka navijačka Facebook-stranica Badbeat već je počela s animacijama. Varaždin je, kako je to lijepo slikovito opisano, samo dolio ulje na vatru.

Ispod te objave, ali i ispod službenih klupskih postova o utakmici u Varaždinu nižu se svakakvi komentari, pa smo neke i izdvojili:

- Jako jako žalosno. Igra bez igre. Bezbroj netočnih dodavanja. Nakon bezbroj Devetkovih prekršaja trener ga ne vadi van i dok nije dobio crveni karton. Rijeka nije zaslužila u ovoj utakmici ni bod - piše jedan komentator.

- Nek' sljedeću utakmicu igra čistačica! Hoćemo li uspjeti skupiti 11 igrača za utakmicu? Miško, prodaj klub i gasi sve. Sve rasprodaj - drugi je bio posebno oštar.

- Hocemo uopće uspjeti skupiti dovoljno igrača za slijedeću utakmicu ili će Miško sve rasprodati pa ćemo morati uvesti juniore - pita se jedan navijač.

- Čini mi se da je Miško jedini zadovoljan ovim porazom. Dobro, on i kompići iz Dinama. Kakvi su to dogovori i kombinacije, to samo Bog zna...