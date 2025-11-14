Naši Portali
KOMENTAR

Daliću se treba nakloniti! Ovo se u njegovoj eri još nije dogodilo, napravio je doseg bez presedana

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
14.11.2025.
u 22:41

Do sada je odluka o plasmanu redovito padala u posljednjoj utakmici u skupini, pa će tako ovoga puta susret u Podgorici protiv Crne Gore u ponedjeljak biti formalnost. Revijalka, s mamurlukom od noćašnjeg slavlja

Tome zaista treba čestitati, nakloniti se i zapljeskati, kao što je to i učinila raspjevana riječka Rujevica: hrvatska reprezentacija kolo prije kraja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo osigurala je plasman na završni turnir 2026. godine. To se u Dalićevoj eri još nije dogodilo, odnosno do sada je odluka o plasmanu redovito padala u posljednjoj utakmici u skupini, pa će tako ovoga puta susret u Podgorici protiv Crne Gore u ponedjeljak biti formalnost. Revijalka, s mamurlukom od noćašnjeg slavlja. Tako je izbornik Zlatko Dalić dočekao kraj ove utakmice uzdignutih ruku, preplavljen opojnim osjećajem zadovoljstva, onim koji njegovu izborničku veličinu diže na još višu razinu.

Ključne riječi
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić

Avatar drug Joža
drug Joža
00:06 15.11.2025.

Ajde ne trkeljajte, skupina je bila najslabija u povijesti i to sad prilazujete kao povojesni uspjeh. Kasnije kad bude malo jači protivnik nemamo rješenja.

Avatar Scuderia
Scuderia
23:22 14.11.2025.

Rezultatima da, ali igra nam je loša u 95% svih utakmica. Što onda ja želim? Da igramo okomito kao Liverpool u najboljim danima. Run and gun nogomet. A mi smo tako spori, smetamo jedni drugima na pola metra, ne pucamo kada treba, sporo pimplamo pa nam neki maki Siuxi uzmu loptu i evo kontre. Mučimo se jednako i protiv malih ekipa i protiv velikih.

