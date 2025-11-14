Daliću se treba nakloniti! Ovo se u njegovoj eri još nije dogodilo, napravio je doseg bez presedana

Tome zaista treba čestitati, nakloniti se i zapljeskati, kao što je to i učinila raspjevana riječka Rujevica: hrvatska reprezentacija kolo prije kraja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo osigurala je plasman na završni turnir 2026. godine. To se u Dalićevoj eri još nije dogodilo, odnosno do sada je odluka o plasmanu redovito padala u posljednjoj utakmici u skupini, pa će tako ovoga puta susret u Podgorici protiv Crne Gore u ponedjeljak biti formalnost. Revijalka, s mamurlukom od noćašnjeg slavlja. Tako je izbornik Zlatko Dalić dočekao kraj ove utakmice uzdignutih ruku, preplavljen opojnim osjećajem zadovoljstva, onim koji njegovu izborničku veličinu diže na još višu razinu.