Dalićev brat: 'Ne idem na Zlatkove utakmice, nemam živaca. Jedna stvar u Berlinu me iznenadila...'

U rujnu 2022. godine obilježen je 833. rođendan hamburške luke, druge najveće europske luke nakon Rotterdama, a zemlja partner toga svečanog zbivanja bila je Hrvatska. Naravno, s posebnim povodom. Naime, iz hamburške luke, smještene na rijeci Labi, u Sjevernu i Južnu Ameriku otisnulo se do početka Drugog svjetskog rata oko pola milijuna Hrvata.

U znak sjećanja na sve one koji su iselili u Ameriku, na inicijativu Hrvatske kulturne zajednice iz Hamburga, u hamburškoj luci Altona podignut je spomenik "Iseljeni Hrvati". Ovaj reprezentativan uradak naivne umjetnosti, visok tri i pol metra, izradila je u drvetu Ljubica Matulec, samouka kiparica iz podravskog sela Molvice, rođena 1939. godine. Ona je bila gastarbajter u Hamburgu, gdje je punih 27 godina radila u tvornici kao elektrovarilac.

Popravni ispit

Prvi spomenik – postavljen 1989. godine u povodu obilježavanja 800. obljetnice hamburške luke – srušen je deset godina kasnije u olujnom nevremenu. Novi spomenik hamburških Hrvata, otkriven 3. listopada 2003. godine u povodu njemačkog Dana ujedinjenja, simbolički prikazuje brod s jedrima te 128 likova izdubljenih u drvu: žene i djecu koja se opraštaju od svojih najmilijih, sa zavežljajima u ruci.

U tom "hrvatskom" Hamburgu za ovu prigodu – gradu preplavljenom crveno-bijelim kvadratićima – hrvatska nogometna reprezentacija danas nastupa protiv Albanije, 66. reprezentacije sa svjetske rang-liste. Popravni je ovo ispit za Dalića i njegovu selekciju, uzdrmanu nakon poraza od Španjolske u prvom nastupu u Njemačkoj.

U kojoj je mjeri uopće poraz od Španjolaca zabolio izbornika i kako je primljen u njegovoj obitelji u Livnu? Razgovarali smo s izbornikovim starijim bratom Miranom, također nekadašnjim nogometnim trenerom, ali koji nema neposredni dodir s reprezentacijom otkad je Zlatko izbornik.

– Ne idem na bratove utakmice, čak ih ni ne gledam na televiziji, jednostavno nemam živaca. Tu se ništa nije promijenilo otkad je Zlatko postao izbornik, nijednu njegovu utakmicu na klupi reprezentacije nisam gledao. Meni je toliko stresno, napeto da mi jednostavno to ne treba. Volim i cijenim svoj mir. Kada Hrvatska igra, ja jesam pred televizorom, ali gledam neki drugi program – kazao nam je Miran Dalić, pa nastavio:

– Potresao je poraz sve nas, pa kako neće i Zlatka! Međutim, Zlatko je miran i staložen i neće dopustiti da taj loš dan na njega ostavi bilo kakve posljedice. Mene je u Berlinu iznenadio visoki rezultat u korist Španjolske, 3:0. Španjolci su dobra, mlada, brza, agresivna, pokretljiva momčad, a reprezentacija Hrvatske imala je loš dan. To su Španjolci iskoristili. Vidio sam u snimci pogotke koje smo primili; dogodili su se u kratkom razmaku, i to nas je poljuljalo, poremetilo.

No, Zlatko Dalić nije trener koji bi gubio konce i samopouzdanje nakon jednog poraza?

– On je vrlo strpljiv, koncentriran, ima pouzdanje u sebe i u momčad. Taj rezultat u neku ruku i nije iznenađenje. Španjolci su – tu ćemo se sigurno složiti – momčad od koje se može izgubiti, i Zlatko je možda u podsvijesti imao misao da bi se to i moglo dogoditi, ali i da to ne bi trebalo utjecati na daljnji razvoj situacije oko rezultata reprezentacije na Europskom prvenstvu.

U čemu je snaga reprezentacije, po vašem dojmu? – pitali smo Mirana Dalića.

– Vrlo je bitno da svi ti ljudi imaju sigurnost, stabilnost, čvrstinu. Ja uvijek govorim da je Zlatko trener koji uvijek može svojoj momčadi staviti funkcionalne sposobnosti na najvišu razinu. I to donosi rezultat reprezentaciji. Jer, kada su funkcionalne sposobnosti igrača na toj razini, onda se može svakoga pobijediti. I on će sada to uraditi, momčad će mu biti u funkciji sto posto da napravi rezultat. Teško da bi naši igrači mogli psihološki pasti i biti poljuljani nakon jednog poraza. Vjerujem da će Hrvatska iz ove dvije utakmice izvući dovoljan broj bodova da ode u drugi krug – dodao je Miran Dalić.

Prvi put s Albanijom

Uoči utakmice s Albancima red je spomenuti i nekoliko tradicija koje prate hrvatsku reprezentaciju. Nažalost, ona je u kvalifikacijama za ovaj turnir prekinula jedinstveni niz nepobjedivosti na domaćem terenu, i to u 38. nastupu, protiv Turske u Osijeku. No, Hrvatska je istodobno u ovom trenutku jedina reprezentacija Europe koja nikada nije doživjela poraz u drugoj utakmici na velikom natjecanju: ima sedam pobjeda i pet remija.

I na kraju, hrvatska reprezentacija nikada do sada, u već pet nastupa, nije ostvarila nijednu pobjedu na njemačkom tlu: 2006. bila je poražena od Poljske u Wolfsburgu (0:1) i od Brazila u Berlinu (0:1) te je remizirala s Japanom u Nürnbergu (0:0) i Australijom u Stuttgartu (2:2). Sada je poražena i od Španjolske u Berlinu (0:3). Također, i od Fife priznata selekcija Nezavisne Države Hrvatske bila je 1942. godine deklasirana od Njemačke u Stuttgartu 1:5. Evo, dakle, jedne tradicije koju treba pod hitno srušiti. Bez toga nam nema plasmana u osminu finala!

Istodobno, Albanija je reprezentacija s kojom se Hrvatska nikada nije sastala, čak ni u prijateljskoj utakmici. Nikada još nije igrala s Luksemburgom, Crnom Gorom i Ovčjim otocima.