Bivši vratar Hajduka pronašao novi klub, karijeru nastavlja u petoj ligi

Tomislav Duka kreće u novo poglavlje svoje nogometne karijere. Bivši vratar Hajduka dogovorio je suradnju s Orkanom iz Dugog Rata, klubom koji se natječe u Prvoj županijskoj nogometnoj ligi.

Duka u novu sredinu stiže nakon sezone provedene u Zadru, a iza njega je karijera u kojoj je promijenio brojne klubove u Hrvatskoj i inozemstvu. Branio je za Split, Hajduk i Istru 1961., a u dresu Splita nosio je i kapetansku vrpcu.

Osim hrvatskih klubova, iskustvo je skupljao i izvan granica zemlje. Nastupao je za mostarski Velež, rumunjski CFR Cluj i litavski Žalgiris, dok je u domaćem nogometu branio i za Kamen iz Ivanbegovine, Zagoru te Imotski.

U Hajduku je proveo dvije sezone te je upisao pet službenih nastupa, uz sedam primljenih pogodaka. Najviše se pamti njegov nastup u kontroverznom europskom dvoboju protiv malteške Gzire United u kvalifikacijama za Europsku ligu u sezoni 2019./20.

Splićani su tada na Malti slavili 2:0 i činilo se da su nadomak prolaska, ali je uzvrat na Poljudu donio jedan od najtežih europskih poraza u novijoj povijesti kluba. Gzira je slavila 3:1 i zahvaljujući pogotku u gostima izbacila Hajduk iz natjecanja. Nekoliko mjeseci kasnije Duka je sporazumno raskinuo ugovor s klubom.

Unatoč tome, vratar iza sebe ima bogatu karijeru i zavidnu kolekciju trofeja. S rumunjskim CFR Clujem osvojio je naslov prvaka 2018. godine, dok je najveće uspjehe ostvario u dresu Žalgirisa, s kojim je osvojio čak pet naslova prvaka Litve.

S litavskim klubom dva je puta stigao do dvostruke krune, 2021. i 2022. godine, a osvojio je i tamošnji Superkup. Sada će iskustvo iz brojnih europskih klubova pokušati prenijeti u Orkan, gdje ga čeka novi izazov.