Analiza vatrenog: Kod Hrvatske je dominirao strah, problem je i što nemamo pravo desno krilo

Naravno da su očekivanja bila velika, kad imate reprezentaciju koja je aktualni viceprvak svijeta, koja igra na final-fouru Lige nacija, jasno je da onda uoči utakmice s Marokom javnost drži kako će na otvaranju Svjetskog prvenstva tu prepreku svladati kao "plitak potok". No, završilo je 0:0, u utakmici u kojoj se puno toga nije moglo vidjeti.

Strah od poraza

– Od početka se vidjelo poprilično psihološko opterećenje, bili smo u grču kao da smo se sve vrijeme bojali nekakvog zalutalog metka. Više je dominirao strah od poraza nego želja za pobjedom. Na određeni način to je i shvatljivo, ipak je to prva utakmica na SP-u i ta prva na velikom natjecanju nevjerojatno je važna jer te poraz vodi u vrlo tešku situaciju i sigurno ti je to u podsvijesti – kaže nam Nikola Jurčević, naš nekadašnji reprezentativac i trener koji je dugo bio u našoj reprezentaciji sa Slavenom Bilićem.

No, dojam je da smo ipak morali puno bolje.

– Na određeni način odlučili smo se na kontroliranu utakmicu, ali kontroliranu na 0:0. Nije bilo dovoljno samopouzdanja i našeg pritiska, nije se upalila naša iskra, igra koju imamo kad se skinu okovi, kad smo lepršavi, kad napadamo kao osice. Falilo nam je igrača u završnici i nismo došli do šansi, imali jesmo posjed, ali posjed bez opasnosti po protivnički gol. Naravno da nismo sretni jer smo željeli pobjedu, ali ne treba biti ni razočaran, živi smo i u igri za prolazak jer naš potencijal je iznad onoga što smo u ovoj utakmici pokazali. Svatko tko je prošao velika natjecanja kao igrač ili kao trener, zna koliki je teret na leđima igrača i stožera. No, sad je led probijen i očekujemo pobjedu u sljedećoj utakmici.

I dalje je jasno da i dalje imamo problema s određenim pozicijama.

Ne znamo krilo ni špicu

– Da, postoje okolnosti koje nas koče. Nemamo pravo desno krilo i izbornik tu mora improvizirati pa stavlja polušpice, ali teško je izborniku sugerirati tko bi trebao biti taj. I dalje je stalna polemika između četiri napadača. Teško je zaključiti tko je broj jedan, a tko je četvrti. Pohvala je za defenzivnu igra s naglaskom na dva stopera koji su limitirali sve potencijalne opasnosti.

Kakav je dojam ostavio Maroko?

– Solidan, iako sam i od njih više očekivao pa je dojam da je utakmica obostrano ušla u grč i preveliki respekt i nitko se nije razmahao, ni mi ni oni nismo bili na razini. Možda smo malo precijenili Maroko, možda smo bili oprezni zbog onoga što su napravili Saudijska Arabija i Tunis i ušli u šahovsku partiju. Kad se slegnu dojmovi, možemo biti zadovoljni bodom jer nas ostavlja u realnoj poziciji za prolazak. Očekujem da ćemo biti bolji protiv Kanade i onda će nakon toga će sve biti puno jasnije – rekao je Jurčević.