Dalić danas objavljuje popis za SP, doznajemo kako je riješio dvojbu u veznom redu

Nogometni svijet ovih dana iščekuje završne popise putnika za Svjetsko prvenstvo u Katar, a danas će 26 izabranih objaviti i hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Dok njih barem 23 već imaju sigurno mjesto u avionu za Katar, ostali će se znojiti dok će izbornik danas u 11 čitati konačan popis. Srećom, vatreni trenutačno nemaju problema s ozljedama. Marcelo Brozović izbivao je s travnjaka nešto više od mjesec dana zbog djelomične rupture mišića zadnje lože, no vratio se na travnjak u nedjeljnom derbiju protiv Juventusa.

Bez Brekala, Ivanušeca...

Problema s ozljedom mišića ima i Domagoj Vida, no i on će biti spreman za SP. Dalić je svjestan koliko Vida znači za dobro ozračje u reprezentaciji, a također, želi mu želi dati barem nekoliko minuta u jednoj utakmici, kako bi ubilježio jubilarni 100. nastup za vatrene. Time bi Vida postao tek deseti vatreni u klubu 100, uz Modrića, Perišića, Srnu, Pletikosu, Rakitića, Šimunića, Olića, Ćorluku i Šimića.

Dok se Vida na SP-u nada 100. nastupu za vatrene, Antonio Čolak nada se da će biti barem na popisu putnika. Iza njega je sjajna sezona u kojoj je već zabio 14 pogodaka za Rangers, no niti to mu možda neće biti dovoljno da se nađe među 26 imena. Jer, ispred Čolaka svakako su Kramarić, Petković i Livaja, a jedina "šansa" mu je Budimir, koji je u lošoj formi u dresu Osasune, sa svega jednim golom u cijeloj polusezoni.

Saznajemo da je Dalić prelomio dvojbu koju je imao u veznoj liniji, između Jakića i Mišića. Na Svjetsko prvenstvo će voditi igrača Eintrachta. Jakića bolje poznaje, bio je već na prijašnjim okupljanjima, a budući da odlučuju sitnice, sigurno mu je određena prednost i to što je mlađi od Mišića. A Dalić je već nekoliko puta naznačio da slaže momčad za budućnost, što je uostalom potvrdio i davanjem važnih uloga Šutalu, Erliću, Sosi... Naravno, i ponajboljem mladom stoperu svijeta Jošku Gvardiolu.

Među vratarskim pozicijama neće biti iznenađenja, uz neprikosnovene Livakovića i Ivušića, Dalić je kao trećeg golmana odlučio voditi Ivu Grbića. O njemu ima visoko mišljenje, uostalom pokazao je to i kada ga je stavio na vrata u odlučujućoj utakmici za plasman na SP, protiv Rusije na Poljudu. Istina, Grbić je ove sezone branio u samo pet utakmica, no to ne čudi s obzirom na to da je rezerva ponajboljem vrataru svijeta Janu Oblaku. I zato Grbić treba imati veći kredit nego ostali.

A odlazak Grbića u Katar znači da će ispasti Labrović i Kotarski. Svoje ime na popisu za SP, ne promijeni li se nešto u posljednji čas, neće pronaći ni Ivanušec, Ćaleta-Car, Pongračić, kao ni Brekalo. Oni su, nažalost, ove jeseni bili na puno nižem nivou nego su nas navikli, pa je Dalićeva odluka potpuno razumljiva.

Na kraju, ne sumnjamo da će Dalić i njegovi pomoćnici izabrati najboljih 26 igrača za Katar, s kojima će krenuti u obranu svjetskog srebra. A onda za Dalića slijede nove slatke brige, izabrati najboljih 11 za prvu utakmicu protiv Maroka. Zasad je najbliže razmišljanju da će na SP-u startati s idućom postavom: Livaković – Juranović, Šutalo, Gvardiol, Sosa – Brozović, Modrić, Kovačić – Vlašić, Kramarić, Perišić. No, ulasku u prvih 11 sigurno s pravom se nadaju i Lovren, Pašalić, Majer, Livaja, Petković... Odlična je stvar što imamo širinu, barem 17-18 vrhunskih igrača...

U Rijad već 14. studenog

Podsjetimo, hrvatska reprezentacija okupit će se 13. i 14. studenoga u Zagrebu, odakle 14. studenog putuje u Rijad na prijateljsku utakmicu sa Saudijskom Arabijom, koja je zakazana za 16. studenoga. Dva dana poslije reprezentacija putuje u svoj bazni kamp u Kataru, u kojem 20. studenoga počinje Svjetsko prvenstvo. Svjetski doprvaci svoj put započinju 23. studenoga protiv Maroka, a vatrenima potom slijede dvoboji s Kanadom (27. studenoga) i Belgijom (1. prosinca). Prođemo li skupinu, onda ćemo se u osmini finala križati sa skupinom u kojoj su Španjolska, Njemačka, Japan i Kostarika.

