Vraća nam se Liga prvaka: Real dočekuje Stanišićev Bayern, a Arsenal gostuje kod Sportinga

Večeras se u četvrtfinalu Lige prvaka u Madridu sastaju Real i Bayern, a zanimljive vijesti uoči te utakmice plasirali su njemački mediji. Naime, prema njihovu pisanju kraljevski klub zainteresiran je za hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića! Njihov je skaut navodno gledao Bayernova braniča u utakmicama Lige prvaka i Bundeslige te je bio iznimni zadovoljan viđenim.

Svidjela mu se Josipova svestranost i pouzdanost, što je zapisao u svoju bilježnicu te proslijedio poslodavcima. Istaknuo je da može igrati lijevog i desnog beka te stopera, što je fenomenalna i korisna karakteristika.

Nagađa se da bi Real za njega bio spreman ponuditi između 40 i 45 milijuna eura, ali isto tako se navodi da bi njegovo dovođenje bila teška, gotovo i nemoguća misija s obzirom na to da ga Bayern vidi u svojim planovima, ne želi ga prodati, a Stanišić ima ugovor do lipnja 2029. godine. Ostaje vidjeti hoće li Real poslati neku službenu ponudu i ispipati puls Bavaraca ili će sve ostati samo na željama.

U drugoj večerašnjoj četvrtfinalnoj utakmici Lige prvaka Arsenal će u Lisabonu gostovati kod Sportinga, dok će dan poslije igrati Barcelona – Atletico Madrid te PSG – Liverpool.