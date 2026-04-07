Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 6
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČETVRTFINALNE UTAKMICE

Vraća nam se Liga prvaka: Real dočekuje Stanišićev Bayern, a Arsenal gostuje kod Sportinga

VL
Autor
Hrvoje Delač
07.04.2026.
u 06:00

U četvrtfinalu Lige prvaka Real večeras dočekuje Bayern, dok će Arsenal gostovati u Lisabonu protiv Sportinga

Večeras se u četvrtfinalu Lige prvaka u Madridu sastaju Real i Bayern, a zanimljive vijesti uoči te utakmice plasirali su njemački mediji. Naime, prema njihovu pisanju kraljevski klub zainteresiran je za hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića! Njihov je skaut navodno gledao Bayernova braniča u utakmicama Lige prvaka i Bundeslige te je bio iznimni zadovoljan viđenim.

Svidjela mu se Josipova svestranost i pouzdanost, što je zapisao u svoju bilježnicu te proslijedio poslodavcima. Istaknuo je da može igrati lijevog i desnog beka te stopera, što je fenomenalna i korisna karakteristika.

Nagađa se da bi Real za njega bio spreman ponuditi između 40 i 45 milijuna eura, ali isto tako se navodi da bi njegovo dovođenje bila teška, gotovo i nemoguća misija s obzirom na to da ga Bayern vidi u svojim planovima, ne želi ga prodati, a Stanišić ima ugovor do lipnja 2029. godine. Ostaje vidjeti hoće li Real poslati neku službenu ponudu i ispipati puls Bavaraca ili će sve ostati samo na željama.

U drugoj večerašnjoj četvrtfinalnoj utakmici Lige prvaka Arsenal će u Lisabonu gostovati kod Sportinga, dok će dan poslije igrati Barcelona Atletico Madrid te PSG Liverpool.
Ključne riječi
Real Madrid Bayern

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!