Zlatko Dalić ima manju plaću od izbornika Srbije! Evo koliko zarađuju treneri reprezentacija

Znamo da nogometaši koji će nastupiti na Mundijalu u Katru zarađuju astronomske svote novca, ali rijetko kada se priča o zaradi izbornika. Ipak, dva tjedna prije Svjetskog prvenstva, ni to više nije nepoznanica, javlja srpski Blic.

Na prvom mjestu nalazi se trener Njemačke Hansi Flick. On zarađuje šest i pol milijuna eura, prema informacijama kojima raspolaže Finance Football. Odmah iza njega je Englez Gareth Southgate koji ima plaću od 5.8 milijuna eura godišnje.

Zanimljivo je da Zlatko Dalić, izbornik Hrvatske koji je vodio zemlju do finala SP u Rusiji, ima plaću od 550 tisuća eura, što je manje od cifre koju zarađuje trener Srbije.

Foto: Antonio Ahel 06, November, 2021, Belgrade - Press conference of the selector of the A team of the Serbian national football team Dragan Stojkovic on the occasion of the announcement of the list of players he is counting on in the upcoming two matches (Qatar, friendly, November 11 Rajko Mitic Stadium in Belgrade and Portugal, World Cup qualifiers, November 14, Da Luz Stadium, Lisbon) was held at the Hilton Hotel. Milan Vukovic, Dragan Stojkovic Piksi. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 06, novembar, 2021, Beograd - Konferencija za medije selektora A tima fudbalske reprezentacije Srbije Dragana Stojkovica povodom objave spiska igraca na koje racuna u predstojece dve utakmice (Katar, prijateljska, 11. novembar stadion Rajko Mitic u Beogradu i Portugal, kvalifikacije za SP, 14. novembar, stadion Da Luz– Lisabon) prodrzana je u hotelu Hilton. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/PIXSELL

Naime, Dragan Stojković - Piksi godišnje uprihodi 650 tisuća eura. Funkciju trenera Orlova obnaša od ožujka prošle godine, a u 20 je utakmica upisao 13 pobjeda, uz četiri remija i tri poraza.

>> VIDEO: Senzacija na Maksimiru: Dinamo srušio Chelsea na otvaranju Lige prvaka!